栖身胶园简陋竹棚 米都一家5口陷困境 北马新闻

(亚罗士打20日讯) 一家5口因家境贫困，居住在自己塔建四面无墙的竹棚。

这对来自吉打瓜拉尼浪的赤贫夫妇，育有3名子女，只依靠为夫者每个月赚取600至700令吉的收入养活一家。该一家5口目前居住在甘榜瓜拉都亚拉附近的胶园里，与该区乡民的房屋隔绝，居所距离主要道路约3公里。

莫哈末里祖安(26岁)，为了让家人有安栖之所，自己动手兴建四面无墙的4层楼高，并以竹为地板及以帆布为屋顶的竹棚。

由于缺乏电供，莫哈末里祖安仅能使用发电机以获取电源。

莫哈末礼祖安自1年前在胶园从事割胶工作及与妻子奴希达雅(23岁)在竹棚处售卖森林产品过活。其妻子目前已有6个月身孕。

两人育有3名年龄介于1岁至6岁的孩子，即博特拉丹尼克菲(6岁)、博特丽丹尼莎基拉(4岁)及依曼莫哈末(1岁)。

奴希达雅表示，他们一家5口之前是居住在家婆的住家，由于住一起的家人众多及过于拥挤，因此在1年前才决定举家搬出来到目前的胶园内居住。这块胶园地是属于丈夫的爷爷。

她说，居住在胶园里可方便丈夫每天去开工割胶及获取臭豆等，以便售卖后赚取收入。

“我们曾租下一间较舒适的房子居住，但是不到一个月即搬走，目前丈夫还在逐步兴建他们的竹棚居所。”

早前，吉打州房屋及地方政府事务委员会主席拿督巴鲁希山探望他们一家时，也曾献议提供人民房屋给他们一家人，但是被拒绝，因为他们不愿搬离该区。

他将与福利局商讨，以便在该区竹棚附近兴建一所较完善的住屋给他们，确保他们住得更舒适。