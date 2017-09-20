财政预算案征求民意 收集1万3837建议 国内新闻

（吉隆坡20日讯）首相拿督斯里纳吉披露，本月4至18日，为期15天的2018年财政预算案征求民意运动成功收集到1万3837分意见和建议。

首相说，根据初步分析，就业、生活成本、教育、税务、商贸、金融以及公共交通和基建，是人民最为关注的热门课题。

“除了积极给予意见和建议协助草拟预算案外，我也很开心大众抓紧这机会，与我分享他们所面临的挑战。”

他说，政府也会加以深化研究考虑所收集到的建议。

“这是迈向民主式草拟预算案的方法和路径，而该文档、文件将在制定国家方向方面，给予重大的影响。”

纳吉也说，其中一项最吸引他关注的建议，是美化巴生河，进而发展为首要的水上交通，联系起周围的城镇，而有关建议是由莫哈末赛夫提出。

“也有很多人赞扬捷运（MRT）计划，同时也建议政府在人口较密集的州属发展有效率的公共交通系统，解决交通拥堵的问题。我也了解到，有许多民众要求减免税务，以减缓中等收入群的生活成本问题。”

他说，有关的税务减免建议包括提高体育活动税务减免，以及个人轿车维修的税务减免。

“当读及来自乡区人民的建议，我也感到很高兴。他们也提及想要参与数码经济的愿景，希望借助无疆界的数码经济扩充自身业务，而不是仅有城市区域享有这福利。

因此，首相有信心，所提呈的2018年财政预算案能继续协助有需要的群体，而且是更具包容性及全面性地顾及到所有人的需求。

首相也再次向各位参与这项征求民意运动的人士致谢。