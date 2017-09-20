梁烈唯大马登台遇骗子 损失女儿一年学费 娱乐新闻

(香港20日讯)香港艺人梁烈唯（唯唯）早前透过社交平台表示，在马来西亚演出后被拖欠薪酬。 根据香港东网报导指出，他周三到中环出席无线剧集《是咁的，法官阁下》开镜仪式，讲到被欠演出酬劳事件，他表示2016年圣诞节前夕获邀到马来西亚打碟，起初对方传了一张收据给他，令他们以为对方已经过账，但过了约一个月，唯唯才发现对方根本没有过账。

问他损失金额多少？他直言：“够我的女儿一年的学费！” 原来该人利用艺人的相片到处招摇撞骗，唯唯说：“开始我想可能对方不方便，所以不想公开事件，但之后见他完全没有悔改，反而用艺人的名去骗投资方，继续收人钱，像李璨琛、林子善都被他利用。

他通常会成功约我们做一次表演，之后就不停用我们的相片去骗人。我知道最近他又说我九月会去马来西亚表演，但根本没有这样的事，幸好有朋友和子善说。”

唯唯还说，对方这么做会让外人误以为我们答应演出后反悔，所以我一定要公开澄清，我们和他是没有任何关系的！ 他也说，公司已经从法律途径出信给对方，暂时来说他的损失最大，他希望把事情说出来后不要再有其他人受骗，然后就是希望对方可以把他应得的酬劳还回。