单脚锻炼 3天腰臀围瞬减 元气｜活力

当室外下雨又太冷，不想外出运动，不妨在家里进行单脚深蹲运动！

单脚深蹲提高肌耐力促燃脂消赘肉 近年来深蹲是十分火红的运动，做法简单就能锻炼到核心肌群、消除内脏脂肪瘦小腹，强化背部、臀部以及大腿后侧等肌肉群，大幅提高肌耐力，有着许多好处。而在各种深蹲方法之中，单脚深蹲虽然较为吃力一些，效果却也更为显着，能有效帮助瘦身。

许多女性不擅长运动，不过最重要的是持之以恒，即使只做一分钟，长久下来深蹲也能紧实臀部和双腿，并锻炼到身体下背部的肌肉，消除下背部赘肉。

步骤{1}：挺直背部肌肉，将左脚往后放在后方的椅子上，仅以右脚站立。（请注意两张椅子的椅脚是否稳固）

一边从鼻子吸气，一边花1秒钟的时间慢慢蹲下，右膝弯曲的同时，臀部要稍微往后推，这时，上半身要避免摇晃。

要点：要确实使用腿部以及体干的部位来支撑身体的平衡，如果将所有的体重都压在脚踝上，容易造成疼痛，此外，弯曲膝盖时，也要避免膝盖太过往前，要让臀部往后靠。

步骤{2}：接着，吐气时花1秒钟的时间回到原来的位置，右脚重复1至3的动作10次，左脚也进行10次，如此为一组，进行两组。

单脚深蹲比起一般的深蹲强度高出10倍，使用到了平时不常使用的肌肉，一开始有着强烈的肌肉酸痛，但光只是做了3天，下腹就减少了1公分，臀部也减少2公分。