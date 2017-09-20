义务为老妇清理住家 员工发现2000元归原主 北马新闻
（华玲20日讯）吉打华玲垃圾承包商E-Idaman员工路不拾遗，义务为一名老妇清理住家时所发现2000令吉现金，物归原主。
这起社会温情事件是于日前（18日）发生在华玲一间住家，该公司当时是接获一名老妇致电要求派人协助清理其住家，即派出5名员工到该住家进行义务性收拾工作。
据该垃圾承包商负责人法依斯接受访时说，虽然该名老妇住家不在其服务范围，但也乐于给予协助，当时该名老妇及其儿子也在场。
“由于该名老妇向来有回收资源的习惯，所以其住家也堆积了大量回收物及垃圾。”
“员工将大批回收物载回垃圾站进行分类时，在一个小包包发现逾2000令吉现金。”
“员工当时解释是由于了解这些钱是老妇辛苦钱，发现该笔钞票时也潮湿，所以代为点算及烘干后，全数归还。”
他说，该笔逾2000令吉现金有1令吉、5令吉、10令吉、20令吉、50令吉及1000令吉钞票，由于已置放一段时间，所以多数已经潮湿。
他表示，该公司员工在当天下午就将该笔钱送回给老妇。
5员工路不拾遗获赞扬
另一方面，E-Idaman公司华玲分行经理萨兹万也为该5名员工的路不拾遗精神给予赞扬。
他表示，所拾到的现金其实比他们的月薪还多，但他们没有因此而作出违规行为，反而将过程告诉主管。
“我们也决定将2000令吉现金归还，同时也会表扬该5名员工。”
在该批员工归还给老妇前，员工纷纷与手上拾回来的钞票“合影留念”，同时其 “数钞票”的照片也在网络上广传。
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