【2018年槟岛市政厅财政预算案】增设150电眼 装水灾探测器 槟明年迈向智能城市 北马新闻

（槟城20日讯）槟岛明年将迈向“智能城市”（Smart City）发展，不仅增设150个闭路电视，更会在水灾黑区安装20至30个探测器，监督及掌握水深并第一时间发出资讯。

槟岛市政厅市长拿督麦姆娜周三说，2018年槟岛市政厅财政预算案中，市政厅拨出200万令吉把槟岛推向“智能城市”。

“在初步计划中，我们将通过影片分析（video analytic），来控制及监督交通执法、安装水灾探测器、交通情况以及空气污染指数，并且通过智能手机发出有关资讯。”

针对水灾探测器一事，工程部主管安南说，市政厅明年将会在水灾黑区安装20至30个探测器，以便在发生内涝时能掌握水灾黑区河流域的水深，在收集数据之后，将资讯发布出去。他说，乔治市一带大概有约30个水灾黑区，每当发生河水高涨时能第一时间掌握相关资讯。

麦姆娜补充，在915大水灾时，市政厅就是通过闭路电视来收集资讯，并且通过分析在每小时于脸书专页发布水灾或水退的消息。

购无人机监督山坡发展

麦姆娜说，市政厅已经购买无人机，明年也会在22个山坡上安装闭路电视作为监督。

她说，槟岛共有518个闭路电视，其中22台是作为山坡发展用途，而且在2017年购买的无人机也是作为监督山坡发展。

“现在，在甘密山及峇都丁宜已经安装闭路电视，明年将在浮罗山背安装。”

她说，这些闭路电视都是高像素闭路电视，可以放大画面监督及彻查。

另外，她预计槟岛在明年共有900台闭路电视，包括明年第一季完成安装200台闭路电视，并增设额外150个，加上32台属于城市和谐、房屋及地方政府（KPKT）部的闭路电视。

槟预算案开销达6亿653万

槟岛市政厅周三提呈及通过2018年财政预算案，预算开销达6亿653万令吉，比预算收入4亿1698万令吉高，出现1亿8955万令吉赤字。

赤字1亿8955万

2018年槟岛市政厅财政预算案由市长拿督麦姆娜提呈，获市议员一致通过。尽管预算案呈赤字，麦姆娜说，市政厅在2014年及2015年取得盈余，分别是1亿7795万令吉（2014年）及1亿4604万令吉（2015年），惟2016年产生赤字达1亿4100万令吉。

她说，预算案中的管理开销为3亿6867万令吉，占总开销的60.78%；发展开销则为2亿3785万令吉，占39.22%；预算收入来源包括税收，总额2亿2286万令吉（53.45%）、非税收，1亿5349万令吉（36.81%）及其他收入，4063万令吉（9.74%）。

豁免门牌税消费税导致赤字

询及去年出现赤字原因，麦姆娜说，有很大可能是来自州政府豁免廉价屋、中廉价屋及乡村木屋门牌税及6%消费税。她说，今年豁免门牌税数额达2000万令吉。

她提及，在刚提呈2018年财政预算案中所出现的赤字，还未包括豁免门牌税及6%消费税，所以相信在州政府宣布后，有关赤字会更高。

她说，州政府更换房屋发展收入呈交方式，延长发展商缴交费用时限，也影响市政厅收入。

“在2016年之前，房屋发展收入的方式为20%、20%及60%的方式征收，现在则是10%（规划图测）、10%（建筑图测）、20%（建筑图测通过）以及60%（施工）。”

此外，针对明年发展开销（6亿653万令吉）为何会比2017年（6亿4238万令吉）来得低，她解释，因为有很多大型发展计划，如槟岛市政厅湖内体育馆及吉灵万山发展计划已经完成。