让妈妈们更方便及安心 雪政府大厦设哺乳室 国内新闻

（莎阿南20日讯）雪州政府于雪州政府大厦设置哺乳室，为大厦职员及前来办理事务的妈妈们提供方便。

掌管雪州卫生、福利及妇女与家庭事务的行政议员达罗雅披露，设立哺乳室是继州政府推出孕妇专属停车位后的第2项倡议。

“这倡议旨在给予女性支持及尊重，让她们安心地在职场上继续打拼。我们希望能为她们提供更便利和更舒适的哺乳环境，鼓励在大厦工作的妈妈们继续喂母乳。”

她说，这哺乳室也并非只提供给大厦职员，同时也欢迎前来大厦处理事务的妈妈们使用。

她是在雪州政府大厦推介哺乳室时，如是披露。出席者也包括民主行动党首邦再也区州议员兼雪州议长杨巧双、莲花苑州议员张菲倩、公正党万挠州议员颜贝倪、峇都知甲州议员罗西雅。

达罗雅指出，州政府曾在2015年针对职场女性公共设备需求进行一项分析和研究，涉及的雪州政府和私人界（子公司）的职员共有2499人，其中男性632人，女性1863人。

她说，该分析和研究结果显示，有94.25%的回覆者认同在工作场所设立哺乳室。

“雪州政府大厦的职员中有不少年轻的妈妈正在哺乳。因此，哺乳室将能帮助她们履行身为妈妈的责任。”

她说，州政府也欢迎各单位积极给予意见，以改善各种政策，维护女性权益。

她也希望雪州政府旗下的机构、子公司等也能采取相应的措施，共同维护女性权益。