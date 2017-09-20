槟市厅建议爱情巷局部封路 居民业者说不 北马新闻

（槟城20日讯）每到晚上，爱情巷就会变成“槟岛兰桂坊”，吸引游客及本地人聚集在当地消遣作乐，因此为顾及人潮安全，槟岛市政厅建议每晚7时至凌晨4时，局部关闭爱情巷部分道路（牛干冬街通往南华医院街路段），禁止交通工具驶入，然而建议引起当地居民反对声浪。

槟岛市议员王宇航受访时说，基于收到不少民众投诉爱情巷的安全隐忧问题，担心人群与车辆发生意外，因此有民众提出封路要求，市政厅才作出建议。他也说，市政厅已致函予当地居民及业者，呼吁他们在9月30日前给予答复，以让市厅了解意见后，再探讨是否有必要落实。

不过，这项建议引起反对声浪，附近居民及业者收到信函后表示不赞同，其中表示最直接受影响的是当地私人停车场业者。由于爱情巷的路边停车位向来不多，因此当地私人停车场在10余年来，成了附近商店的员工、顾客，甚至居民唯一的停车地方。该停车场一般可容纳约50至60辆车。

骆女士：停车场没生意

私人停车场业者骆女士向记者表示，停车场只有一个入口处，即在爱情巷，而晚上停放车辆比白天多，若实行封路计划，她的生意肯定受影响，恐无法应付昂贵地段租金。“如果一星期只封路一天，那我们只好配合，反之每天晚上都封路的话，那我直接关闭停车场好了。”

她提及，市政厅的咨询信函日期显示是9月4日发出，不过他们是于昨日（19日）才收到信函，并需在30日前答复。无论如何，她将连同附近商店业者及居民的签名，再致函予当局反映意见。

查理：旅馆生意受影响

另一方面，旅馆老板查理（65岁）指，一般旅客都趁搭的士到旅馆，有者有很多或很重的行李，若实行该计划，当地旅馆生意必受影响。他说，适逢节庆或一星期封闭其中一、两天，则无所谓。他提及，爱情巷入口路段的酒吧往往播放音乐至凌晨，影响旅客睡眠。

“路是做给人走的，不是做给人喝酒的。如果晚上7时开始封路的话，难道要求顾客走去路口等车？”

张先生：车辆无端被刮花

牛干冬街水果贩张先生（36岁）指，爱情巷酒吧业者在下午4时后便开始将桌椅移出店面，“霸占”政府停车位。他说，以前爱情巷是双向道，现在变成单向道，连摩托车也难以驶入。

“有时候凌晨会看见一些喝醉酒的人，尤其洋人捉弄要驾进爱情巷的车主，如打开双手挡在车前，不给他们经过。”

他认为，封路会造成很大影响和麻烦。他披露，不少把车辆停在政府停车位的车辆，往往会无端被刮花，不过却没有实际证据揪出黑手。

此外，住在牛干冬街的张先生（64岁）及住在爱情巷的阿发（56岁）皆指，酒吧乐队的吵杂声往往延至凌晨3、4时，导致这些老人家难以入眠。

另有一名不愿透露姓名的爱情巷业者透露，巷子不时会发生车子停着无故被撞事件。她说，最严重一次是在不久前，一辆车子被撞后汽油外漏，车主在行驶途中发现异味之后才下车探查，而车子随后着火。惟，车辆被撞后逃无法证明是谁撞到。因此，她不敢将车停在该街，而选择停在私人停车场。