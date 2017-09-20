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槟市厅建议爱情巷局部封路 居民业者说不
北马新闻

20/09/201720:49

槟岛市政厅初步建议，每天晚上7时至凌晨4时，关闭爱情巷部分道路，禁止交通工具驶入。

槟岛市政厅初步建议，每天晚上7时至凌晨4时，关闭爱情巷部分道路，禁止交通工具驶入。

（槟城20日讯）每到晚上，爱情巷就会变成“槟岛兰桂坊”，吸引游客及本地人聚集在当地消遣作乐，因此为顾及人潮安全，槟岛市政厅建议每晚7时至凌晨4时，局部关闭爱情巷部分道路（牛干冬街通往南华医院街路段），禁止交通工具驶入，然而建议引起当地居民反对声浪。

槟岛市议员王宇航受访时说，基于收到不少民众投诉爱情巷的安全隐忧问题，担心人群与车辆发生意外，因此有民众提出封路要求，市政厅才作出建议。他也说，市政厅已致函予当地居民及业者，呼吁他们在9月30日前给予答复，以让市厅了解意见后，再探讨是否有必要落实。

不过，这项建议引起反对声浪，附近居民及业者收到信函后表示不赞同，其中表示最直接受影响的是当地私人停车场业者。由于爱情巷的路边停车位向来不多，因此当地私人停车场在10余年来，成了附近商店的员工、顾客，甚至居民唯一的停车地方。该停车场一般可容纳约50至60辆车。

骆女士：停车场没生意

私人停车场业者骆女士向记者表示，停车场只有一个入口处，即在爱情巷，而晚上停放车辆比白天多，若实行封路计划，她的生意肯定受影响，恐无法应付昂贵地段租金。“如果一星期只封路一天，那我们只好配合，反之每天晚上都封路的话，那我直接关闭停车场好了。”

她提及，市政厅的咨询信函日期显示是9月4日发出，不过他们是于昨日（19日）才收到信函，并需在30日前答复。无论如何，她将连同附近商店业者及居民的签名，再致函予当局反映意见。

槟岛市政厅初步建议中将封闭的部分是牛干冬街通往南华医院街的爱情巷路段。

槟岛市政厅初步建议中将封闭的部分是牛干冬街通往南华医院街的爱情巷路段。

查理：旅馆生意受影响

另一方面，旅馆老板查理（65岁）指，一般旅客都趁搭的士到旅馆，有者有很多或很重的行李，若实行该计划，当地旅馆生意必受影响。他说，适逢节庆或一星期封闭其中一、两天，则无所谓。他提及，爱情巷入口路段的酒吧往往播放音乐至凌晨，影响旅客睡眠。

“路是做给人走的，不是做给人喝酒的。如果晚上7时开始封路的话，难道要求顾客走去路口等车？”

爱情巷附近居民及业者收到槟岛市政厅信函后，纷纷表示不赞同封路建议，其中最受到影响的包括私人停车场。

爱情巷附近居民及业者收到槟岛市政厅信函后，纷纷表示不赞同封路建议，其中最受到影响的包括私人停车场。

张先生：车辆无端被刮花

牛干冬街水果贩张先生（36岁）指，爱情巷酒吧业者在下午4时后便开始将桌椅移出店面，“霸占”政府停车位。他说，以前爱情巷是双向道，现在变成单向道，连摩托车也难以驶入。

“有时候凌晨会看见一些喝醉酒的人，尤其洋人捉弄要驾进爱情巷的车主，如打开双手挡在车前，不给他们经过。”

他认为，封路会造成很大影响和麻烦。他披露，不少把车辆停在政府停车位的车辆，往往会无端被刮花，不过却没有实际证据揪出黑手。

此外，住在牛干冬街的张先生（64岁）及住在爱情巷的阿发（56岁）皆指，酒吧乐队的吵杂声往往延至凌晨3、4时，导致这些老人家难以入眠。

另有一名不愿透露姓名的爱情巷业者透露，巷子不时会发生车子停着无故被撞事件。她说，最严重一次是在不久前，一辆车子被撞后汽油外漏，车主在行驶途中发现异味之后才下车探查，而车子随后着火。惟，车辆被撞后逃无法证明是谁撞到。因此，她不敢将车停在该街，而选择停在私人停车场。

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