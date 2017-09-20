欲办声讨爱情巷50号产业万人宴 宗联委面对租场地困扰 北马新闻

（槟城20日讯）槟州各姓氏宗亲联委会欲再下一城办万人宴，但却面对场地租借困扰，一些团体拒绝或不敢租借，这包括韩江中学。

针对槟州政府迟迟不归还宗联委爱情巷50号产业的风波，宗联委接下来欲筹办万人宴声讨，不过至今仍面对场地租借问题，暂无法成事。槟州各姓氏宗祠联委会主席张威如于周三召开记者会时说，除了上述地点，宗联委也尝试联络槟城国际会展中心（sPICE)，但面对排期问题，同时该场地恐怕不足应付万人宴。

在记者会上，宗联委副主席拿督林民利提及，宗联委于今年8月11日举办千人团结宴时，获得热烈的反应，原本100桌增加到108桌，剩下1800多令吉盈额，交给宗联委作为活动基金。由于风波未解决，所以宗联委准备再办上述的万人宴会。

可交予其它华团传承

对此，张威如隔空放话，指槟州首长林冠英若不爽宗联委，不想把产业给宗联委传承，那可将这座义兴历史文化产业交给其它华团或槟州华人大会堂传承。他也质疑，迟迟不肯交出产业，是否已转卖给朋党或其它人？他要求林冠英表态，“要”或“不要”把爱情巷50号产业交给宗联委传承？

此外，张威如强调，曹观友今年曾两度表示，槟州政府将以象征性1令吉，卖出爱情巷50号产业给宗联委，然而宗联委之后尝试联络曹观友，后者都不接见。他认为曹有心无力，林冠英才是拥有决定权的槟州土地局主席。

澳退休老师写信支持

另一方面，在记者会上，宗联委出示一封越洋信件，显示连一名曾经到过槟城旅游的澳洲退休老师，写信支持宗联委，信封里附上50令吉支持宗联委募款，捍卫索回华族历史产业。出席记者会者，包括：署理主席杨清辉、副主席王德钦、拿督林民利、许开景；财政吴美灶、理事吕振和等。

申索爱情巷50号 按照要求呈5文件

张威如提及，宗联委申请索回爱情巷50号产业的过程，都按照槟州政府的要求去办，并于今年9月初呈上5项文件给土地局审阅。5项文件包括：

（1）爱情巷50号英寿堂即义兴街明英祠产业图片；

（2）宗联委与爱情巷50号硕果仅存产业信托人朱春玖老先生于2003年签署的一份产业接管合约；

（3）爱情巷50号业主义兴公司在1890年解散前的一份契约影音本；

（4）复印槟城历史学者陈剑虹著作“走进义兴公司”，其中内容记载爱情巷50号“英寿堂”与义兴街“明英祠”为嫡属团体，而明英祠的电水费单，多年来也印着英寿堂名称；

（5）朱春玖于2007年间逝世的死亡证书。

为与宗联委同在 执委拒受封拿督

张威如指出，宗联委里有一名德高望重的执委，拒绝槟州政府推荐他被封赐拿督勋銜，积极跟宗联委站在一起，以要求槟州政府尽快还回产业。

他也揭露，虽然有一小部分者，向有关当局打小报告，但其实有更多执委坚持正义，不畏强权、不为名利，积极捍卫自主权。他说，槟州华人的历史长河里，约有一半槟州华人祖先，当年都是义兴公司成员。

“宗联委是非营利组织，不含任何政治色彩，我们向槟州政府索回爱情巷50号英寿堂产业，不是用来盈利或做任何商业或政治用途，而是传承槟城华人祖先文化，让更多人了解历史”。