开价41.9亿 大东方保险拟售股权 经济新闻

（吉隆坡20日讯）据了解，大东方控股有限公司（ＧＲＥＡＴ ＥＡＳＴＥＲＮ)计划脱售马来西亚业务股份，售价高达10亿美元（约41.9亿令吉）。

根据《华尔街日报》报道，这家在新加坡上市的保险公司已经与马来西亚当地银行合作讨论潜在交易。

大东方是新加坡华侨银行（ＯＣＢＣ)持有87％股权的子公司。

其他外国保险公司据报在其各自的马来西亚子公司处置其所持有的股份之前，需要30％的当地所有权，包括英国保诚公司(PRUDENTIAL)和日本东洋海运控股公司(TOKIO MARINE)。

《华尔街日报》称，保诚和东洋海运也计划出售其马来西亚近三分之一的股份。这些交易可能会在未来九个月内筹集约30亿美元(约126亿令吉）。

去年六月，马来西亚中央银行限至2018年6月，外国保险公司所有权不得超过70％的要求。此举旨在增加当地业者的参与。各种报道称，外国保险公司将被潜在买家，如雇员公积金和国民投资基金收购。

大马保险业并购潮

据国际评级机构惠誉的早前报告指出,随着大马政府逐步开放国内保险市场,加上2013年金融服务法令和回教金融服务法令的颁布加重了保险公司负担,马保险业上半年出现的并购潮将延续至下半年。

2013年12月至2014年上半年的保险业并购包括:都会保险收购AmLife保险以及AmFamily回教保险、保诚保险收购Uni Asia寿险、利保互助保险集团收购Uni Asia普险、Sanlam收购MCIS苏黎世等。