投资者抱观望态度 隆股市落3点 经济新闻

（吉隆坡20日讯）今日大马股市依然表现一蹶不振，因在美联储召开货币政策会议之际 ，投资者续采取观望态度。

尽管隔夜美股进一步创历史新高，但本地股市却与前者背道而驰。

市场人士正在等待美联储于本周三（美国时间）发布货币政策声明，这可能会对全球股票、外汇和黄金等市场产生重大影响。市场广泛预测，美联储将在这次会议上将其基准利率维持不变，但同时则将宣布开始缩减其规模高达4兆5000亿美元的资产负债表。

一名国际分析师说 ：“投资者仍在重新评估美联储在12月份加息的能力，这种形势下市场将会关注该行主席耶伦有关最近以来美国通膨发展趋势的想法。”

主要在食品和汽油价上涨的影响下，大马的月份通膨率较去年同期扬升3.7%的报告，对大市无甚影响。

大马富时隆综合指数闭市报1773.58点，落3.08点。富时全股项黄金指数降10.39点而至12644.12点，而创业板指数则涨16.46点而至6677.62点。

大市的上升股有377只、下跌股达476只以及383只平盘。

成交股额达31亿4835万2300股及总值23亿8381万6524令吉。