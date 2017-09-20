美联储公布货币政策决定前 美股三大指数再创新高 经济新闻

（纽约20日电）周二美国股市攀升。三大指数均创历来最高闭市纪录。道指今年第41次创闭市新高，已连续8个交易日上涨、连续6个交易日刷新最高闭市纪录。标普500指数今年第36次创新高。纳指今年第49次创最高闭市纪录。

美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议。

道琼斯工业指数涨39.45点或0.18%，闭市报22370.80点；标准普尔500指数涨2.78点或0.11%，闭市报2506.65点；纳斯达克综合指数起6.68点或0.10%，闭市报6461.32点。

周二道指最高攀升至22386.01点，创历来最高纪录。

美联储将从周二开始召开为期两天的货币政策会议，周三可能宣布将开始缓慢收缩其在金融危机期间及之后买入的规模达4兆5000亿美元的抵押贷款支持证券和美国国债资产。美联储将采取被动“缩表”方式，让部分债券到期，不再续买。

面对美联储数月来释放出的缩表临近信号，市场反应平淡。但仍可能会出现许多变数。在这之前，美联储的资产负债表规模从未达到如此高位，并且也没有尝试过缩表。

市场普遍预计美联储将在周三公布会议声明时宣布将开始缩减总额高达4兆5000亿美元的政府债券。债券收益率预计将会持平，但交易商们会留意会议声明中有无在今年内加息的暗示。

经济数据面，美国第二季经常账赤字减少1321亿美元，市场预期减少1124亿美元。

美国8月进口物价指数环比上涨0.6%，同比增长2.1%。出口物价指数环比增长0.6%，同比增长2.3%。

欧洲股市小幅攀高

周二欧洲股市小幅攀高。在美联储于本周晚些时候公布货币政策决定之前，投资者持谨慎立场，市场将通过此次会议寻找有关美联储货币政策前景的线索。

泛欧斯托克600指数闭市小起，报382.12点。

德国股市的DAX 30指数闭市小起5.11点或0.04%，报12564.50点；法国股市的CAC 40指数闭市涨5.48点或0.2%，报5234.80点；英国股市的富时100指数闭市起19.75点或0.27%，报7273.75点。

欧元兑美元汇率最新报每欧元1.1978美元，相比之下周一纽约市场上报1.1954美元；英镑兑美元汇率也上涨至每英镑1.3514美元，相比之下周一报1.3494美元。