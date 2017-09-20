与张韶涵“姐妹变仇人” 范玮琪：不知怎么说

据台湾中国时报报道。范玮琪（范范）与张韶涵多年前传出心结，近日因两人一起录节目，让7年前合唱的影片再度被疯传，再度掀起两人过去的恩怨。范玮琪出席活动聊到两人的恩怨，她则无奈表示“我也不知道该怎么说”。

（台北20日讯）范玮琪（范范）2005年和张韶涵合唱一曲《如果的事》获得广大回响，还被女同志封为神曲，岂料两位原唱人的感情并未随着歌红而持续友好，近日因双姝受邀上《蒙面唱将猜猜猜》，使昔日恩怨再度浮上枱面，范范昨日现身回应和张韶涵的恩怨，她低调表示现在当妈妈没什么在关心网上的传言。

张韶涵日前暴怒开腔，澄清早前发文说“可恶的你”并非刻意暗指谁，气喊：“够了！就是够了！”澄清如果要针对谁会直接说，批媒体为驳点阅率报道不实，“这种影射不是我的态度”。而另一位当事人范玮琪昨为活动站台，被问到与张韶涵到底为何不合？她无奈表示：“这个我也不知道怎么回答，我觉得我就是很自然（看待两人关系）”。

范范表示，她与张韶涵曾经同门，现在各自为工作努力，最近网上热传两人合唱却零互动的影片，范范解释那场表演是10年前，“制作单位安排我们怎么样的站位，就是怎样的站位”，她们只是专业把表演做好，其他没多想。