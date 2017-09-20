全球比特币造王者 中国矿工赚疯了 Uncategorized

在比特币价格正式超越黄金，甚至一度快要达到两倍黄金价格时，“矿工”一词开始大量出现。比特币矿工需要的不是铲子、炸药，而是一台台的主机，透过机器运算不断“挖”出比特币。

除了主机之外，最需要的就是“电力”了，所以大型比特币矿场直接位于发电厂，甚至必须因应电费“迁移”矿场。本文透过中国几个大型矿场：四川、东北、内蒙古，一览矿场神秘的面貌。

中国将全面关闭比特币交易渠道

中国政府正采取行动，将全面打击比特币交易。据知情人士称，监管机构已经决定全面禁止中国的比特币交易渠道，不仅仅局限于关闭比特币交易所。

中国政府正采取行动，将全面打击比特币交易。这种虚拟货币的韧性、去中心化特征将保护其免受政府干涉的观点均面临考验。

据知情人士称，监管机构已经决定全面禁止中国的比特币交易渠道，不仅仅局限于关闭比特币交易所。

据与会人士称，上周五在北京召开的闭门会议上，官员们将这一信息传达给几位业内高管。直到上周，中国比特币圈子内的很多企业家还认为有关部门可能只会叫停比特币交易的活动，而允许场外交易平台存在。场外交易平台允许买卖双方直接交易。

会后有关监管措施将更加严厉的消息传播开来，上周至少有一家中国比特币平台宣布将根据官方指示关闭一对一交易服务。

中国的计划代表了全球政府为控制比特币所采取的最严厉的几项措施，相关传言在中国比特币社区引发新一轮担忧情绪。比特币是10年前由一位匿名程序员创立的，作为官方货币的一种替代品。

一些知情人士称，更大范围的管制措施可能包括，禁止中国大陆访问外部比特币交易所网站，如美国的Coinbase和香港的Bitfinex。

政府禁不了 比特币强劲反弹

话虽如此，比特币的涨势看来不易停止，这种加密货币的价格，18日由上周五触及的低点反弹逾20%，突破4000美元。

中国监管机关打压将影响比特币前景的疑虑，一度使比特币价格暴跌，但这种疑虑已开始缓解；比特币在9月1日涨至4921美元高点，但在9月15日下挫至2975美元。

华盛顿Coin Center的研究主管Peter Van Valkenburgh表示，价格反弹是因为中国的投资人可能转向其他交易所，或寻找监管漏洞。Van Valkenburgh说：“任何比特币的禁令，其效力都是存疑的。价格反弹是因为，如果连中国政府都认为有必要颁布禁令，就凸显出这项技术是有效的。”

中国监管机构禁止首次公开发行货币（ICO，又译代币众筹），同时还计划要禁止比特币和其他数位货币的交易所交易。

四川比特币矿场 全球资本最聚集

据外媒消息， 四川省已经成为全球比特币挖矿资本最聚集的地方 。

现在越来越多的人选择四川作为比特币挖矿的首选地。这里不仅有非常廉价的电力，还有低密度的人口和寒冷的气候，对解决矿机噪音和散热问题有先天优势。

出于节省铺设线路成本以及用电便利性方面的考虑，比特币“矿场”大多直接建在水电站内部。

除马边彝族自治县外，更多的比特币“矿场”设在大渡河旁的另一座小城——康定。 据说全球最大比特币矿机生产商，只在全球两个城市设立维修中心，康定就是其中之一 。

比特币矿场位于大渡河某一水电站内。矿场主体由四个蓝色长厢大棚组成，类似电脑机房。每一个大棚里面存放7000台比特币矿机，一共接近3万台矿机。

相比去年，这批矿机都顺利进行了更新换代，目前其中拥有1万台S7矿机，8000台A6矿机，这两种矿机都分别由全球最大的两家矿机商生产。

水电站发电量满足需求

世界每挖出100枚比特币，都有5枚产自这里。

记者了解到，业内规模较大的“好比特币”公司在康定拥有近5万台矿机，前几年冬天都会将矿机搬到内蒙古、新疆。与之相比，矿机摆设相对分散的

天嘉网络，由于水电站的发电量可以满足其需求，常常不需要当“养蜂人”。

久而久之，一些附近居民也开始关注起比特币来。在马边彝族自治县，记者碰到的一位当地人就表示，接触到比特币后，他自己也在家里设置了一个矿机。

要玩转比特币，需要随时了解最前沿的金融资讯，包括央行监管政策、区块链技术、计算机知识、甚至编程技术……在探访过程中，记者碰到的几位马边彝族自治县当地居民，对央行最新的监管政策竟然十分熟悉。由于央行的监管态度对币价有直接影响，这也是最近每一个比特币从业者都在关注的热点。

比特币大“矿场”每天能挖60万元人民币（约39万令吉），每小时耗电4万度。

在进康定后的一段大渡河上，就布满十几家水电站，在比特币矿场未曾进驻之前，这里的电力供应远远大于需求，所以中国国家电网不得不计划分配，很多水电站一周只能发电两天，休息五天。

不过，便宜的水电也有局限性，枯水期往往电力不足。一些矿场不得不迁徙到依靠火力发电的内蒙，那里也聚集了大量的比特币矿场。

东北比特币矿场 卷风机形成强风

比特币资讯网站The Coinsman的记者到中国的东北考察当地的比特币挖掘工作。从机场降落之后，向导开车带记者走了将近一个小时才来到目的地。

当记者逐渐靠近一座建筑物的时候，卷风机形成的强风几乎让人无法前行。而在这些卷风机的身后，则是不可计数的机器。在这里，1000W的PC电源一个月就受不了更换。一张高性能显卡一个月就会烤出黄斑。

如此规模的“矿业”非常耗电，每个月这里的电费就达到了40万人民币。

员工不忙碌的时候，可以用电脑看电影、打游戏。这里雇佣了3个工人，负责监督机器的正常运转。车间里充斥着无数的数据线。

从2009年比特币诞生之初至今，比特币价格在质疑声中创下了300万倍涨幅，大有与“黄金”争夺避险之王地位的架势。

从最初1美元可以买到1300多枚比特币，到2013年12月4日比特币价格达到了1147美元的历史高位，第一次超过国际金价。

今年4月26日，比特币价格为1282.97美元，而一盎司黄金只有1264美元，比特币再次碾压黄金。5月22日，比特币的价格涨至2151.28美元，黄金当日报价则为1260美元，此后比特币再接再厉，6月12日，比特币首次突破3000美元大关，达到了3012.05美元，创历史新高。

据相关统计，过去1年间比特币涨幅高达267%；过去2年间涨幅为 740%；过去4年间涨幅则为113.3倍。

比特币价格的爆炸式增长，也是坚定了“矿工们”信心。目前，“矿工”为了挖比特币等虚拟货币，把显卡市场买了个遍，AMD 彻底断货，NVIDIA 也库存告急，两家厂商甚至为矿工打造挖矿专用卡。

这么一个疯狂的比特币，感觉就像17世纪发生在荷兰的“郁金香泡沫”一样，随时在面临着被戳破的风险。

内蒙古比特币矿场 年缴电费1亿人民币

内蒙古鄂尔多斯某比特币矿场，全地球最大的比特币矿场之一，年上缴电费达1亿人民币。

这个矿点包含了四个大型仓库，每个都是白蓝相间的屋顶装饰。每个仓库测得长约150米，宽约 20米，大约占地3000平米，除了这四个矿点仓库，还有一个在建的钢架建筑快要完成，工人们正在忙碌着做最后的建设工作，而四个仓库中，有2个正在建设中，还有另外两个等待开工，有人告诉记者不要上传这部分的照片。

矿场经营者告诉记者说，每个仓库需要花15天的时间来建设，然后又要花掉10天的时间部署矿机。

这个矿场的电力消耗量是惊人的，看看用来运行整个矿场的电缆长什么样吧，直接把记者给吓坏了，矿场经营者告诉记者说他们至少使用了15根粗大的电缆。

整个矿场的算力达到了惊人的数P（petahashes），可能占整个比特币网络5%的算力！

他们用平板电脑来监视算力，以确保一切正常。

他们使用一种蒸发冷却系统来给矿机们降暑，这是一种利用水与空气之间的热湿交换来获取冷量的一种环保高效且经济的冷却方式。这里光是电费的开销每个月就要超过100万美元（约419万令吉）。这里部署了很多不同型号的比特币矿机。

比特币简介

比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。

不同于其他虚拟货币

基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。

比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。