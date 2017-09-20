仔仔扛经济重担 条件“每周回家一次” 娱乐新闻

（台北20日讯）据台湾苹果日报报道。周渝民（仔仔）为让老婆喻虹渊专职当家庭主妇，独自扛起家中经济重担，戏剧、电影不间断，却不会为了赚钱而忽略妻女，他和制片方谈签约，都会开出“必须要每周回台一次”条件。据圈内人透露，仔仔虽对剧本有要求，但每次最优先考虑的，就是片方能否让他经常回家。1名不愿具名的宣传说：“他的戏约都会白纸黑字写很清楚，就算再忙，还是希望能与妻小一周一会。”

报道指出，仔仔生长在单亲家庭，一度对婚姻恐惧，直到遇见喻虹渊。升格当爸后，仔仔不希望女儿重蹈覆辙，“我从小跟爸爸相依为命，有时候会觉得很孤单，婚后我告诉自己，希望能给小孩一个完整的家庭。”

低调护女儿 “希望她一辈子不要曝光”

另外，亲子节目当道，不少艺人爸妈喜欢在社群网站上秀子女，甚至带孩子上节目赚钱，急着让孩子抛头露面财，仔仔却把女儿藏得好好的，也宁可自己在外单打独斗，让老婆喻虹渊专职当家庭主妇，更不想让女儿曝光变摇钱树。仔仔表示：“如果可以，我希望她一辈子都不要在媒体前露脸。”