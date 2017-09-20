美候任驻俄大使 俄干涉美大选毫无疑问 国际新闻

(华盛顿20日综合电)获美国总统特朗普提名为驻俄罗斯大使的洪博培在参议院听证会上强调，俄罗斯政府毫无疑问有干涉去年的美国大选。

美国参议院外交委员会对洪博培的提名任命举行听证会。曾在欧巴马担任总统时担任驻中国大使的洪博培表示，他曾担任驻中国和驻新加坡大使，这些经验使他有信心胜任驻俄大使这个敏感的外交职位，但也强调不会抱有幻想，认为驻俄大使一职容易或简单。

洪博培说，美俄关系是美国面临的最重要、最复杂的外交政策挑战之一。作为核大国和联合国安理会常任理事国，美国毫无选择必须在一系列关系到全球稳定和安全的事务上与俄罗斯打交道。

他指摘俄罗斯对欧洲的稳定持续造成威胁，俄罗斯破坏邻国的主权和领土完整，限制本国人民的人权等。

洪博培又强调，毫无疑问俄罗斯干涉去年的美国大选，而且还在继续干涉美国盟友的民主进程。

洪博培也列举了获得任命后4大首要工作，包括与俄罗斯政府官员广泛接触、保护美国人民的利益并促进两国人文交流、与俄罗斯各界人士交流、确保美驻俄外交人员的安全等。

在谈到与俄罗斯政府官员广泛接触时，洪博培声称，自己会毫不犹豫地提醒俄罗斯官员要为自己的行为负责，俄罗斯干涉美国大选的事实，直接导致目前两国关系严重缺乏互信。