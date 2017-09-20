受大水灾影响灾民 可获州政府400援助金 北马新闻

（槟城20日讯）槟首席部长林冠英宣布州政府将发放一次性400令吉援助金给于本月15日受大水灾影响的灾民，包括轿车或民宅等受损的灾民。

槟岛于本月15日发生史上最严重水灾，灾民蒙受建筑物和轿车受损等损失，因此林冠英于周三下午的行政议会后，在记者会上宣布发放一次性援助金给受影响灾民。

他强调，这次水灾援助金并非“先例”（Precedent），反而是“一次性”的援助金。

事发当天，槟州降雨量等于1个月降雨量，亚依淡水坝水位也史上首次于一夜间爆满，即从原本74%的水位涨至100%。

林冠英说，槟州共有200个登记家庭在这段期间被搬迁到11个福利部安排的救灾中心。除了槟州，是次罕见的暴雨，也导致邻近州属面对比槟州更严重的灾情，但是国阵媒体一如既往，制造假象，让人以为只有槟州淹水。

“无论如何，我们不会找借口，也不会逃避，更不会躲起来或推卸责任，我们选择面对是次严重水灾的挑战。”

他说，槟行政议会也接纳槟州治水委员会主席曹观友的建议，即刻在全槟展开33项紧急工程，耗资250万令吉，挖掘及维修因水灾而破损的沟渠。

行政议会也通过，要求槟岛市政厅和发展商修复湖内Setia Green花园、青草巷斯里德里玛公寓、在丹绒道光Kayangan Putri Mutiara公寓发生土崩的地方，开支超过200万令吉。

林冠英说，槟州政府也同步进行2个步骤，即（1）继续完成州政府和旗下部门总值4亿500万令吉的治水计划，及（2）催促中央政府更快速展开治水计划，尤其是之前宣布耗资14亿令吉的治水计划，但迄今中央却只展开了价值3亿令吉的工程，那消失的11亿令吉去了哪里？

他强调，槟岛大水灾是因台风杜苏芮所导致，任何已完成的治水计划（包括双溪槟榔治水计划），也无法阻止水灾发生，但治水计划完成后将能减少水灾来带的负面影响和严重后果，所以中央政府的治水计划，尤其是双溪槟榔治水计划刻不容缓。

他补充，此次发放一次性水灾援助金由槟社会福利委员会主席彭文宝负责，并由当地人民代议士、槟威两地市议员、希联政府乡委会给予配合，而州财政司拿督沙鲁则将协调州政府各部门机关。\=

申请表格25日发放

该申请表格可在本月25日（周一）开始领取，申请者必须在1个月内呈交申请，以便一次性援助金能在1个月限期内发放。