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酒店前抢游客手机案 警捉1疑犯助查
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20/09/201714:48

匪徒抢走游客的手机后迅速逃逸。（档案照）

匪徒抢走游客的手机后迅速逃逸。（档案照）

（吉隆坡20日讯）酒店前攫夺摩托匪抢游客手机案；警方在案发后，拘捕一名26岁疑犯助查。

金马警区副主任哈比比警监说，这名疑犯于周二（19日）在本坡文良港落网。

《大都会日报》引述他的话说，警方在行动中，起获摩托车与两台手机。

他说，这名38岁美籍事主，案发前与两名友人在等候电子召车服务“优步”（Uber）时遇劫。

他指出，事主较早时没有报警，因此警方不了解真正损失。

他说，疑犯的作案手法是骑摩托车独自掠夺，并选择在酒店前下手。

他说，疑犯趁事主玩手机时作案。目前警方援引刑事法典第392劫掠条文，调查案件。

他劝请公众在公众场合加以警惕，同时，劝请通讯业者勿购买来历不明的物品。

本月4日凌晨4时52分，首都一间著名酒店发生一宗攫夺案，一名骑摩托车的匪徒在酒店前，抢走一名38岁美籍游客的手机后，迅速逃逸；有关案发过程的视频片段，随后在网络流传。

事主并未报警，而酒店方面是待案发3天后即7日上午10时29分，由该酒店一名保安员报警。

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