被爆爱过杀人魔？ 娃娃认曾当小三 娱乐新闻

（台北20日讯）据台湾中国时报报道，“娃娃”金智娟以“丘丘合唱团”出道，演唱成名曲《就在今夜》爆红，单飞后靠着李宗盛量身打造的《飘洋过海来看你》再攀高峰，据悉这也是李宗盛根据她的真实故事制作，不过在这段感情却扮演第三者角色，男方更因杀了4条人命被判死刑。

根据《壹周刊》报道，金智娟参加《中国新歌声2》时，被那英揭露当年王菲曾为娃娃送信给《飘洋过海》的男主角，这也引起网友展开热搜，得知故事主角是中国大陆青年诗人阿橹，在1990年到台湾参加华人诗会与娃娃坠入爱河，不过因为相隔两岸加上对方已婚生子，两人就此陷入苦恋，更有网友言之凿凿男方日后还因连杀4条人命被判死刑。

对此，娃娃出面澄清，表示对方是大陆到香港工作的舞蹈家，热恋2、3个月后，有天好奇询问：“你交过几个女朋友？”他竟答：“我结婚啦”，娃娃才意识到成为第三者，不过当时感情已经投下去，加上对方坦白未隐瞒，因此也没想过要分手，后来男方结束工作回大陆，变成自己跨海去探望，才有了《飘洋过海来看你》这首歌，不过这段感情才得知男方太太怀孕后，才让她毫不犹豫选择退出。

娃娃回想昔日那段感情，表示两人感情真的很好，所有家人都曾跟她照过面，唯一没有见过的就是他太太，而交往2年期间，据悉都是王菲、李明依进出大陆时帮忙送信，对此她则是反驳“不是送信！是托她们带家电给男方”，至于是否后悔爱过？娃娃表示人生若能重来，仍会义无反顾去爱。