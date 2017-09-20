饥不择食？ 棕熊杀死钻油工还啃光内脏 国际新闻

俄罗斯西伯利亚有名钻油工人，近日遭棕熊攻击身亡，尸体右半侧区干、内脏几乎全被啃光，脊椎骨外露，死相惨不忍睹。

综合媒体报导，该名男子在亚马尔-涅涅茨自治区（Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug），从事钻油工作。事发当天，他在行经新乌连戈伊（Novy Urengoy）与庞高迪村（village of Pangody）途中，遭到棕熊突袭丧命。骇人的是，棕熊不仅杀死男子，嗑掉部分躯干、脏器，连脊椎骨都清晰可见，还很聪明地，以枯枝落叶覆盖住尸体，肚子饿时再回来“享用”。

报导指出，当地即将步入冬季，棕熊习惯性趁冬眠前，大量觅食储存脂肪。据悉，当地政府平均每天会接到15通求救电话，表示自己遭到棕熊攻击；先前汉特-曼西自治区（Khanty–Mansi Autonomous Okrug）的尼亚甘（Nyagan）机场附近，也曾发生一起大棕熊为找寻猎物，连续2周天天“报到”，引起机组员与旅客恐慌，当局逼不得已只好枪杀它。