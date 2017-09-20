性侵女友双胞胎姊妹 男竟狡辩「认错人」 国际新闻

澳洲墨尔本一名男子性侵女友双胞胎姊妹后，遭到对方报警逮人，竟然开始谎话连篇，狡辩「我认错人了」企图洗脱罪名，最后依然被拆穿，遭判入狱4年。

英国《镜报》报导，被害女子与另一半分开后，就投靠自己的双胞胎姊妹及其24岁男友。事发当日被害女子本来在睡觉，被告突然走进房间找她聊天逾一小时后，突然脱扯她的衣物性侵得逞。被告饱嚐淫慾后更致电女友，讹称自己遭对方的姊妹性侵，又向警方说出同一番说话。

被告后来又狡辩「我认错人了」称被害女子与女友长得根本一模一样，一时混淆才与她发生性行为，更反指被害女子说谎，指对方曾性挑逗他。​案件近日在维州地方法院（County Court）庭审，法官汉佩尔（Felicity Hampel）在判刑时表示：「你与被害人聊了逾一个小时，竟然说搞错了人，实在是令人匪夷所思。」认为男子的说法完全经不起推敲，汉佩尔法官最终判决男子入狱服刑4年，至少服刑2年才可申请假释。

事后被害人多次意图自杀，而两姊妹也彼此疏远，被害女子说：「我只想他道歉并承认他对我做过的事。」