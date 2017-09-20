浑然不觉遭利用 单纯女爱上玩家 犀利人妻

他为什么不再联络我呢？真的是因为我太单纯才会被他骗吗？他本来是想骗我，看到更大的猎物才转移目标？我应不应该找他出来问清楚？

问犀利人妻：

前不久我在一个宴会上认识了一个男子，大家礼貌上交换了名片，他的名片上印着自雇人士，我当时好奇地问他都在做些什么呢？他告诉我主要是服务，很多我料想不到的服务。我当时虽然好奇，但是基于礼貌，所以没有再追问，不过，却对这个人留下了印象。

后来在多个场合，我又遇见了他。有时候，他是宾客；有时候，他是活动负责人；有时候，他在台上表演；有时候，他是消费者。巧遇的次数多了，我开始有点儿相信他所说的，我们仿佛很有缘，所以才会常常在一些没有想到会遇见的场合遇见。见面次数多了，我们的交谈也多了，不再是点头之交。

后来公司要搞一个活动，交由我的部门负责，我找了他来帮忙策划节目，因为这样，我们来往得更密。我发现跟他在一起很舒服，我开始期待跟他见面，有时候几天没见，我还会很想念他，甚至假借问公事而跟他通电话或视频聊天。我知道我是喜欢上他了。但是，我毕竟是个女孩子，所以，我不好意思向他表明我的心意。我没有想到，因为我的不好意思，结果让老板的妹妹捷足先登。

老板的妹妹一直都是住国外的，公司活动的时候凑巧回国，在活动上看到他，就好像猫儿看到鱼一样，主动出击，紧抓不放。我在旁边看了虽然很不是滋味，但是也不能做什么。最叫我受不了的是，他对老板妹妹几乎有求必应，连她要求他用和交杯酒的方式喝酒的时候，他也嘻嘻哈哈地配合。我以前虽然也在一些宴会上看过他应酬一些老板，但是从来没有见过他这个样子。

我那天晚上一直在想，他为什么会这样子？我感觉他很陌生。都不像是我所认识的他。后来，公司内就传出老板妹妹看上他，向他展开疯狂追求的传言。我以要开活动后检讨会议为理由，请他过来一起开会，希望能够见一见他，但是他没有出席，只是派了个助手来。我很婉转地向他的助手打听他没有来的原因，他的助手笑笑说，他最近忙着交桃花运。

我过后传简讯问候他，他也没有回复我的简讯。反而是他的助手打了几次电话给我，约我吃饭。由于太想知道他是不是真的跟老板妹妹在一起，我答应了他助手的约会。他的助手告诉我，他真的跟老板妹妹打得火热。我焦急地说，听说老板妹妹是个玩家，玩腻了就会把对方抛弃，不料，他助手竟跟我说，他也是个玩家，而且是带有目的的玩家，我一直在国外念书，入行不久，所以才会不清楚他的背景和为人。他的助手还很婉转地提醒我不要给他骗和利用了。

犀利人妻，真的是这样的吗？会不会是他的助手想要追求我才恶意中伤他？他为什么不再联络我呢？真的是因为我太单纯才会被他骗吗？他本来是想骗我，看到更大的猎物才转移目标？我应不应该找他出来问清楚？如果他真的跟老板妹妹在一起，我会因为受不了而辞职。

佩佩

答初出茅庐的佩佩：

你是刚自国外念书回国不久便凭学历和文凭当上一个部门主管的吧？我想，你虽然有学历也有工作能力，但是社会经验毕竟还是太少了。

这个社会，什么样的人没有？每一个接近我们的人，都可能有各自的目的，有些是希望跟我们攀上关系了，以后工作上会比较方便，又或者希望会有合作的机会，提升个人业绩；有些是逢场作戏，希望找个对象玩玩；要不然，谁会花时间和精力打扮美美出去应酬？当然，或许也有人真的是对你留下好印象，想要和你进一步交个朋友而接近你。

至于，每一个接近我们的人究竟是为了什么目的，真的只能凭社会经验和人生经验去辨识。别再找他了，很明显的，他之前一度跟你有很多互动，是因为你是活动负责人，而且多交一个朋友，尤其是年轻又单纯的职场女主管，对他来说，或许就等同集邮，加强自己的人际关系，方便工作。

活动过后，他不出席检讨会议，也不回你的简讯，很明显的他没有打算再花更多时间和精力在你身上。不管他是不是真的找到更好的目标，也不管他是不是真的跟老板妹妹在一起，跟你都没有任何关系。千万别傻得再跟他纠缠不清，你若继续找他，只会成为一个笑话。

没有必要为了他跟老板妹妹在一起便辞职不干，他跟谁在一起，或老板妹妹跟谁在一起，都和你完全没有关系。你跟他什么关系都不是。请务必保持清醒，别闹出笑话，否则，你就真的没有办法在公司待下去了。千万要三思啊！

犀利人妻

犀利人语

每一个接近我们的人究竟是为了什么目的，真的只能凭社会经验和人生经验去辨识。