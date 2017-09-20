墨西哥发生规模7.1强震 逾百人丧生 国际新闻

墨西哥中部周二下午1点发生规模7.1强烈地震，震央在墨西哥城东南面123公里的埃布拉州Raboso附近，震源深度约51公里，官员表示，死亡人数超过百人。

综合外媒报导，地震重创首都墨西哥城及周边城市，强震发生时，首都市中心数以千计民众冲出办公室、住家，惊慌地跑到街道上，许多建筑物外墙崩落，光是墨西城就有27幢建筑物倒塌，墨西哥首都机场暂停运作，股票交易所也因此暂停交易。

墨国官方统计，强震目前已造成119死。

当地媒体报导，墨西哥城一所中小学校的4层楼高校舍被震垮，目前救出几名学童，但据当地媒体报导，该校学生400多人，目前仍有100名学童失踪。

报导指出，墨西哥南部本月7日晚间发生规模8.1强震，为百年以来最强地震，有98人罹难。而今天这起规模7.1地震发生前2个多小时，民众才聚集在首都地震纪念碑前，举行1985年地震周年纪念活动，并进行防灾演习，而当年规模7.8地震造成数千人死亡，并摧毁了首都的许多建筑物，没想到相隔32年的同一天，灾难再度发生。