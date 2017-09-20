普腾CEO九月尾卸任后 转战发电商马拉克夫 经济新闻

（吉隆坡20日讯）普腾控股有限公司首席执行员阿末弗亚，将于9月30日正式卸任，并于10月1日起转而接任马拉克夫机构（MALAKOF，5264，贸易服务组）的首席执行员一职。

据了解，持有普腾公司高达49.9%股权的浙江吉利控股公司，将任命适当人选，以出任大马国家汽车工业私人有限公司（Perusahaan Otomobil Nasional ）的首席执行员。

普腾的母公司即多元重工业（DRBHCOM，1619，工业产品组）与马拉克夫机构，皆由我国企业大亨丹斯里赛莫达布卡里所掌管。

马拉克夫机构乃马来西亚最大独立发电厂商，在大马及海外持有多项发电站业务，而这些国家包括沙地、阿尔及利亚、巴林及澳洲。

赛莫达通过马矿业机构（MMCCORP，2194，贸易服务组）间接持有马拉克夫其中37.58%股权，是主要股东之一。与此同时，他也通过多元重工业掌握普腾公司其中多数股份。

马拉克夫机构的首席执行员职位一直悬空至今，主要是因为其前任首席执行员即拿督阿查哈在早前被委任为全球创投控股（FGV，5222，种植组）主席后，已正式卸下该职位。