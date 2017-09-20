政府考试非办学目标 董总不采纳双轨制度 国内新闻

（吉隆坡19日讯）针对华总会长丹斯里方天兴在华总会员代表大会致词时，建议董总和教总深入研究，是否鼓励现有一些以单轨制教学的独中，逐步采纳双轨制度，让独中生除了独中统考之外，同时报考政府文凭考试一事，董总特对此发表文告表示不认同。

文告中指出， 1973年由董总及教总成立的全国华文独中工委会曾发布《华文独立中学建议书》，明确地提出独中重视国、英文教学，却坚持华文为主要教学媒介语，并且不以政府考试为主要办学目标，指引全国华文独中的办校、办学路线。

董总申明，华文中学当年不接受改制而成为自力更生的华文独中，至发布《华文独立中学建议书》的“四大使命”及“六项总的办学方针”对华文独中已作出了全面而系统的指导。而自1975年开始落实了为全国华文独中举办统一课程和统一考试以后，全国华文独中的办校办学者以及作为华文独中的学生，就理应、必须使用统一课程、应考统一考试作为最重要及主要的目标；反之则不能以政府考试为主要办学目标，倘若有部分学生主动要求参加政府考试或其他考试，可斟酌情况予以课外或补习方式进行辅导。

“这是本会对华文独中办学路线所坚持的一贯立场，至今没有改变过。本会表明并不认同华总会长方天兴所提出的有关建议。”

董总表明，华文独中统考多年来经过许许多多的华教领袖、教育专才及华文独中全体办学人员的披心沥血打磨出来，是属于全体华社的荣誉与资产；至今已被国内外逾千所大专学府认可与承认，当中不少统考生也在逾80所国际知名顶尖大学就读，已成为一项民间办学而蜚声国际的学术品牌。

董总强调，各华文独中享有自主权，但是出于对华教历史的认知、办学理念、社会需求或区域历史等诸多因素，确实采取了对本身学校的课程和考试制度有不同的处理办法。因此，对于一些华文独中学生报考多种考试，如华文独中统一考试、政府考试、其他考试，这些报考多种考试的现象，在华文独中教育方面已是一项颇具争议及多年持续争论的课题。这也同时引发的各种问题，包括对学生和教师的影响，增加的负担和压力和教育原理的扭曲。

“本会认为，对于提升学生任何一种语文的能力（包括国语在内），必须回到该语文科目设置的教学目标去处理，只有通过检视现有课程和教学情况，纠正各项弊端，包括对课程纲要、教学法、师资队伍、教学设备、辅助教材、激励方式等等作出改善；绝对不能以简单的多读多考，或以所谓采纳多一种考试的方式，这其实是非教育专业的想法。”

方天兴：尊重董教总立场

华总会长丹斯里方天兴说，他在前天华总大会中提出有关“单轨和双轨”课题的看法和建议，已再三声明寻求董总和教总（或董教总教育中心）深入研究，因此肯定尊重与接受董、教总或董教总教育中心的看法与立场。

他指出，他尊重董总有关对独中办学路线所持的一贯立场与从未改变的声明。

他今天发文告，就董总较早前对他之前发表的“建议董总和教总深入研究是否鼓励现有一些以单轨教学的独中，逐步采纳双轨制度一事”发表不能认同的声明，表示尊重。

他强调，他认同与坚持秉承1973年由董总及教总成立的全国华文独中工委会发布的《华文独立中学建议书》立场，包括重视国、英文教学，不以政府考试为主要办学目标等总方针和办校办学路线。

他说，独中肯定不能以政府考试为主要办学目标。