下月办“生死恋”公演 助尊孔筹建大楼基金 国内新闻

（吉隆坡19日讯）为了协助尊孔独中筹募增建新综合大楼30万令吉的基金，雪隆尊孔学校校友会将配合10月21日（周六）51周年会庆举办2场“生死恋”公演。

雪隆尊孔学校校友会主席龚铭恩表示，该校51年周年会庆的重头戏是“生死恋”公演，此剧本由杜志昌编写。

他说，此公演除了是实现雪隆尊孔学校校友创会主席杜志昌遗愿外，同时也能回馈母校。该会将在10月21日下午1时和晚上6时30分于尊孔独中大礼堂举办2场公演，筹款目标为30万令吉。

黄位寅：年底开展

尊孔独中董事长拿督黄位寅表示，完善校园设施、加强硬体建设是董事会的一大要务，而15层新综合教学大楼工程拟于今年底开展。

他指出，增建15层的现代化综合教学大楼，包括软硬体设备等预计投入4000万令吉。

他希望，历届校友可秉持“滴水之恩、涌泉以报”的情操，鼎力支持母校的筹建计划，慷慨捐献并协助征求建校基金，让董事会可及早筹集建校基金。

也是“生死恋”歌剧公演大会顾问的他表示，15层现代综合教学大楼涵盖多间现代化教室，可容纳约500人的多用途讲堂、多元广场、教师办公室、食堂、中餐烹饪及实验室等。

雪隆尊孔学校校友会财政陈金美透露，截至目前大约已经筹到约16万令吉。

由共响室内合唱团呈现

“生死恋”经过重新改编，并将由共响室内合唱团呈现出来。公演有别以往2个人表演，场面更多人，同时也会把歌词意境演出来，灯光更加有色彩，营造正面的气氛。两场公演的反应比起过去更热烈，下午场预计将有约200人出席，而晚上场至少有300人。

出席者尚有雪隆尊孔学校校友会署理主席陈加仁、尊孔独中副联络主任李庆进、常务董事蔡兴明、代校长张发财、副校长陆慧莲、大马著名画家锺正山、杜志昌太太林瑞兰和大马著名音乐教育家刘曼弘等。