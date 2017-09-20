南方大学学院 29日办中秋圆游会 国内新闻

（新山19日讯）929，让我们第七次“离开地球表面”！

今年已迈入第七届南方大学学院中秋圆游会《离开地球表面》将于本月29日（周五）傍晚6时至晚上11时举行。

有别于以往，今年圆游会以“日历”和“剪纸”为设计主题，代表对中华文化的传承。

该学院院长祝家华今早在记者会上说，该活动入场费仅为2令吉，但现场活动丰富多样，包括表演、美食摊、跳蚤市场、绘画和摄影比赛、手工展及游戏和幸运抽奖。

“现场将有120个摊位，其中一半为跳蚤市场，其余为美食摊。活动预计可吸引5000人参与。”

筹委会主席兼副学务长颜彣澔说，今年该活动将包含两项特色活动，包括“红极一时”和以环保材料装饰现场。

“‘红极一时’将模仿和演绎60年代至今的华人明星，让人仿佛置身时光隧道 。另外，学生也会用环保材料制作巨型灯笼、2.5米高玉兔和由1000只纸鹤打造的步行街，必将成为当晚的主要‘打卡点’。”

工委会总策划李建谦解释，“圆”游会寓意团圆，希望大家能在这个月圆人团圆的日子里，放下手机，与家人一同出席活动。活动将由新山中区市议员邱孝利，于晚上7时30分，以“撕日历”特殊形式开幕。

欲知详情可联系工委会总协调陈威尔（016-7578796）或浏览脸书（SUCJUMPPARTY）。出席者有该校资深副校长王润华、策略发展部总监陈再藩等。