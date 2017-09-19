【夺命无情火】副揆：329所没登记 6建议监督宗教学校 国内新闻

（布城19日讯 ） 宗教学校特工队今日召开首次会议，议决成立永久协调委员会，监督全国的人民宗教学校及私立宗教学校。会议也提出6项建议，包括探讨修订《1996年教育法令》纳入私立宗教学校的登记问题。

这些建议也将被带入明日内阁会议讨论。

主持会议的副首相拿督斯里阿末扎希表示，根据可兰经宗教学校协会的记录，全国有941所私立宗教学校，教师有9470人，学生人数超过15万人。其中向教育部或州政府登记的只有612所宗教学校，其余329所没有登记，原因是担心被国州政府接管。

他说，特工队要探讨的是这914所私立宗教学校的整体面向，因为这些学校大部分不符合消拯局及地方政府所设下的规定。

“根据警方统计，从1989年到最近，宗教学校总共发生39起火灾，造成56人死亡。其中54人是学生，2人则为老师。”

他表示，今日会议提出6项建议，第一项是设下成立及管理全国宗教学校的标准，学校必须符合消拯局和地方政府的规定；第二项是修订《1996年教育法令》，纳入私立宗教学校登记的条文； 第三项则是设定宗教学校、孤儿院、幼儿园及老人院建筑物的最低标准。

他续称，第四项是鼓励成立志愿消防队；第五项是中央政府及州政府协调关于宗教学校登记的问题，以避免职权重叠或联邦政府侵犯州权限的问题；第六项则是国州政府共同监督运作，并在必要时向宗教学校提供资金援助。

阿末扎希是今早在布城首相署主持宗教学校特工队会议后，召开记者会公布会议进展。

陪同出席记者会的包括全国警察总长拿督斯里弗兹，以及内政部秘书长拿督斯里阿威。

他说，这些建议也会在下午3时30分，由首相主持的会议中讨论，接着带到周三的内阁会议，让全体内阁部长讨论。会议已经赋权掌管伊斯兰事务的首相署部长拿督斯里加米尔，负责与各州展开商讨。

当记者询问政府是否将在修法中强制宗教学校向中央政府登记时，阿末扎希则强调，这些建议还须取得州政府的同意，双方必须针对此事进行协调，而中央政府并不是要接管宗教学校的意思。

他直言，这个课题相当敏感。“这是很敏感的，宗教是各州苏丹或元首的管辖权限，我们必须尊重这点。”

他也指出，全国职业安全及卫生机构（NIOSH）也将负责展开大型的醒觉运动，消拯局、地方政府等都会予以配合。

大部分未成年 嫌犯父母或被控

拿督克拉末宗教学校火灾的大部分嫌犯是未成年者，他们的父母或因此被提控上庭。

全国警察总长拿督斯里弗兹表示，警方已将有关问题提交给总检察署和内政部法律谘询组咨询，警方会按照两者的建议去做。

“这将视我们取回的建议而定，我们需要和总检察署等商量。”

弗兹今日在布城首相署出席宗教学校特工队会议后表示，被现场记者询问，警方会否提控未成年嫌犯的父母时，如此表示。

他说，警方目前的当务之急，是完成针对该起事件的调查。

至于嫌犯会否在本周五或是下周被提控上庭，弗兹指出，这一切胥视调查进展而定。

“我们还在等待化验、消拯局等的报告，还有几分报告需要完成。

“我现阶段无法回应这个（何时提控上庭的）问题。”

吉隆坡拿督克拉末宗教学校周四凌晨发生大火，导致21名学生和2名教师丧命。

吉隆坡总警长在上周六召开记者会时证实这起火灾涉及纵火，并逮捕7名青少年调查。这7名从11岁至18岁不等的嫌犯，曾因为争夺足球场和宗教学校的部分学生吵架，他们因为被嘲笑而寻思报复，决定纵火焚烧学生宿舍。

落网嫌犯在较后进行尿检后，证实其中6人均呈阳性反应，曾吸食大麻，仅有一人没有吸毒；此外，当中2名嫌犯有犯罪前科，曾涉及偷车等不法活动。

10年以上学校建筑 李霖泰建议安全审查

（布城19日讯）全国职业安全与卫生机构主席丹斯里李霖泰建议， 国内10年以上的宗教学校需每年接受安全审查，以鉴定学校的风险。

他说，初步建议是由该机构派发一份检查单，由负责承建学校的单位根据检查清单检查学校的建筑物架构。

“例如检查教室、学校的家具、是否有灭火器等，让校方自行检查。”

他说，在这之前需完成所有宗教学校向政府登记的工作，该机构已经准备提供援助。他说，副首相拿督斯里阿末扎希已经指示该机构为宗教学校提供协助。

李霖泰表示，该机构将会配合消拯机构与伊斯兰发展局，以宣导的方式，教育宗教学校师生有关职场安全与卫生的知识。

他说，学校也是一个职场，同样必须遵守1994年职场安全与卫生法令，即设立职场安全与卫生委员会。他今天在布城国际会展中心出席职场安全与健康活动后，受询时如是表示。

他说，这是在学校教导职场安全与卫生的时机，很多学校老师对这方面毫无概念，而该机构已与教育部签署谅解备忘录，以允许他们在学校主办讲座及展览，让师生掌握对职场安全的概念。

吉州检查118宗教学校 80%未守防火规定

（亚罗士打19日讯）吉州消拯局检查了州内118所私人宗教学校、乡区私墊（Sekolah pondok）以及宗教学校，发现当中有80%学校未遵守防火规定。

吉州消拯局局长阿都拉萨表示，截至7月该局已发出警告信予防火设备不符合规格的宗教学校。

他说，根据记录，州内共有147所宗教学校、乡区私墊以及人民宗教学校向该局注册，该局检查了118所，发现有80%学校的防火设备与结构并没有遵守防火安全标准，包括没有灭火器、烟雾感应器、灭火水管、逃生楼梯，安全逃生出口标志和指示灯等。

他表示，该局确保已注册的宗教学校通过防火安全检查，并将通过讲座会提高学生们的消防安全意识，以及发生火灾时的应急处理能力。