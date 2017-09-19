武吉当嘉农业学院园地 种4005香甜芒列大马纪录 北马新闻

（亚罗士打19日讯）农业局与农业及农基工业部属下的农业技能培训组合作，在位于吉打州武吉当嘉农业学院面积32公顷的园地大量种植4005棵香甜芒（Harumanis），被列入大马纪录大全（The Malaysia Book Of Records）。

这是农业局与农业及农基工业部合作展开最大型的种植香甜芒活动，获得2000名该学院生、部门官员及联邦机构参与。

靠近玻璃市与泰国的吉打武吉当嘉，是继玻州之后适合种植香甜芒的地方，由于武吉当嘉的气候关系，每年2月至5月是属旱季时刻，适合种植香甜芒。

此次种植的香甜芒树预料在3年后会有收成，第5年料可生产80吨香甜芒，到了第8年料可回本。

吉打州农业及农基工业事务委员会主席拿督苏莱雅于今日主持这项种植香甜芒活动后表示，吉打州是获得玻州农业局提供4005颗种子，以便在武吉当嘉种植香甜芒。

她说，吉打州今次大量种植香甜芒，已打破玻州的纪录，在这之前，玻州于2015年12月10日是种植2000棵香甜芒。

她指出，州政府有意在州内打造食品主要的出产州属，在当地种植4005棵香甜芒来提升农基业，如果以每公顷出产4吨的香甜芒，预测会在3年内带来250万令吉的销售量。

大量种植香甜芒被列入大马纪录大全，今日由大马纪录大全副总经理莫哈末亚历爱德华颁发证书给农业技能培训组主任莫哈末苏菲安，由农业总监拿督阿末查卡里亚、以及吉打州农业及农基工业事务委员会主席拿督苏莱雅见证。