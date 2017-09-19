检讨医务人员薪酬 希尔米欢迎副揆建议 北马新闻

（北海19日讯）卫生部副部长拿督斯里希尔米表示为了留住专科医生人才，他欢迎副首相要求检讨医务人员薪金制的建议，目前政府医院专科医生基薪每个月为1万5000令吉，反观私人医院专科医生的薪金却高出10倍。

他指出，为了增加专科医生的收入，政府也批准病人可选择专科医生看诊及付全额医疗费，然而前提是专科医生须先看政府医院的病人后才可私下看诊。

他补充说，这些看诊费将分配给专科医生及医务人员。

副部长于周二陪同槟州元首参访甲抛峇底医院后，在记者会上如是透露。

他说，虽然政府医院的薪酬不比私人界高，不过政府也提供种种津贴，升学奖学金等，让医务人员可以读取硕士，去年也批准500人前往深造。

他表示，许多专科医生级别处在UD54后，要等上近10年才获擢升机会，因此政府去年财政预算案中增设UD56级别，这项措施让2100人受惠。

他说，政府采取种种的措施以期改善医务人员的福利，进而留住人才，无奈的是依然有三分之一的医务人员离职。

他指出，在第11大马计划下槟州迎来12项医疗工程，包括耗资4亿8600万令吉兴建诗布朗再也多层建筑物、1800万令吉扩建诗布朗再也医院第二期计划、1400万令吉扩建槟城政府医院。

此外，政府也批准2500万令吉扩建浮罗山背医院、扩建中央医院的妇女及儿童医疗建筑、提升器官移植服务等，预计3年可竣工。

槟州农业、农基工业、乡区发展及卫生事务委员会主席阿菲夫表示，槟州政府致力配合联邦政府提升国民的医药服务，而槟州及吉隆坡是医药旅游的焦点，槟州每年迎来36万游客寻医。

槟州议长拿督刘子健、卫生部医疗发展总监拿督阿兹曼、槟州卫生局主任苏古玛及甲抛峇底医院副院长舒莱拉等周二随同槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯贤伉俪巡视甲抛峇底医院。