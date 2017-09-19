发动孤狼式恐袭前落网 青年图从邻国购军火 国内新闻

（吉隆坡19日讯）在本月初遭警方成功扣捕的其中一名伊斯兰教武装组织分子计划从邻国私运武器，在军火到手后将在马来西亚及泰南发动武装攻击，而非伊斯兰教徒及膜拜场所更成为其下手攻击目标。

该21岁的青年在警方于本月8日至10日展开的逮捕行动中，在霹雳州峇眼色海遭捕，警方相信对方已开始接触管道以便从邻国私运军火在国内及泰国发动“孤狼”攻击行动。

《星报》说，据了解，对方意图购买的军火包括AK47突击步枪、短枪及手榴弹；消息说，对方的目标锁定为非伊斯兰教徒及非伊斯兰教的膜拜场所。

据了解，对方更在军火未能到手时，拟定了B计划，即是以刀器等来发动袭击行动。

据了解，对方在警方于本月8日成功遭扣捕前，已联系军火走私商，消息说，对方是直接听命在叙利亚的马来西亚武装组织分子。

嫌犯自去年年尾即与在叙利亚及菲律宾南部的武装首领一直保持接触。其中一名领袖即是前马大讲师马末阿末博士，后者目前参与在菲律宾南部城市马拉维与菲律宾政府军作战，他是在2014年与其他马来西亚武装组织分子逃往邻国。

据了解，马末亚末指导嫌犯如何制作简易的爆破装置，嫌犯意图在我国及泰国造成大规模的伤亡攻击行动。

与此同时，全国总警长丹斯里弗兹指出，嫌犯曾3次尝试自行制造简易爆破装黑皮，唯未能成功。警方从对方的家中取获制作爆破装置的化学材料。

总警长说，除了该武装分子外，警方也另外在马六甲及八打灵再也扣捕另两名嫌犯。其中一名38岁的嫌犯为一名煎蕊小贩，他在本月10日被捕，警方发现他持有伊斯兰国武装组织（IS）的旗织以及文宣。

对方被指计划加入菲律宾南部及缅甸若开邦的武装组织。

另一名嫌犯为41岁的巴士司机，他是在本月10日在八打灵再也被捕，对方计划在今年年尾加入叙利亚的武装组织；所有3人在2012年国安法令（特别措施）下被扣。