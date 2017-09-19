陈宗兴：河沟堤过矮 导致河水倒灌路面 北马新闻

（大山脚19日讯）上周五（15日）袭槟的豪雨导致大山脚数个地点水患，对此，威省市议员陈宗兴说，各单位事后已即刻展开视察，并鉴定出数道河堤或防洪沟堤出现裂缝及过矮，导致河水倒灌路面的问题。

他周二召开记者会时说，珍珠市登米盖路与罗弄登米盖1交界的十字路口，在上周五一阵豪雨后出现积水，经过当局视察，推测水患的原因之一，可能是附近的防洪沟（Parit 1）沟堤过矮，导致沟水容易倒灌路面。

他说，虽然当局去年曾挖深当地防洪沟，并将挖掘出来的泥沙用以筑高沟堤，惟，十字路口附近全长约100尺的防洪沟，基于有建筑物和杂物阻碍，无法进行筑高工程。

对此，他已建议市政局工程组，在该沟堤两旁兴建水泥墙，加高河堤2尺，以阻止沟水倒灌，惟这项建议尚需待当局通过。

另一方面，他说，日新国中后方的双溪南眉河也出现河水倒灌，上周五连续不断的豪雨，导致双溪南眉河河水倒灌入学校后方的沿河空地（Solok Binjai 6），据观察，长达100多尺的沿河空地都出现倒灌的情况，十分惊险。

他与水利灌溉局已前往当地巡视，至于解决方案，该局已向县署申请天灾基金，寻求拨款来筑高低矮的河堤，据观察，需要筑高的部分长达约200尺，当局计划以泥土加高河堤2尺。

此外，他说，南美园罗弄敏再9（Lorong Binjai 9）旁排洪沟(Parit 4）的沟堤出现裂缝，沟水高涨至裂缝处就会从缝口流进路面。

他说，上周五傍晚6时许接获乡委会求助电话，他在10分钟内赶到现场视察，察觉到沟堤出现裂缝，且沟水不断从缝口流进路面，为防沟堤决裂，市政局秘书及各部门当晚抵达现场商议紧急措施，隔天为沟堤打桩加固及置放沙包，并灌入水泥暂时封住裂缝。

他说，当局已在周二拆除决裂的结构，并重新兴建一体式的水泥河堤，同时增高其高度。