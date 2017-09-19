周美芬向杨美盈发律师信 要求道歉撤诬蔑视频 国内新闻

（吉隆坡19日讯）针对百乐镇州议员杨美盈上传视频指控马华副总会长拿汀巴杜卡周美芬协助雪马华低价买地事宜有关，周美芬预计在今日发出律师函，并要求杨美盈在48小时内道歉和撤下有关视频。

“在咨询了我的律师之后，我接受律师建议，决定就杨美盈通过一则视频诬蔑我曾经于2006/2007年期间协助雪州马华以低于市场的价格购买一块土地，并强制驱逐居住于该地段的非法屋居民的虚假指控采取法律行动。”

若杨美盈没有道歉和撤下视频，她说，杨美盈的行为太超过，而她将保留法律行动的权利，她将为自身清白会采取必要法律行动。

她也指示代表律师，采取行动阻止八打灵再也北区国会议员潘俭伟继续重复发表针对她的谎言。

她今日针对杨美盈就雪州马华千百家村土地事宜对她作出诬蔑性的指控，召开记者会。

周美芬表示，杨美盈恶意发出诽谤和中伤她的虚假言论，让公众认为她不道德和不可信赖、她在担任国会议员期间滥权、贪污或从事违法事情。

她强调，杨美盈视频中的声明与事实不符、无理取闹、虚假，完全不能被接受，且远离真相、歪曲事实、轻率、蓄意、恶意，旨在打击她的公共形象和名声，蓄意让公众对她产生仇恨、蔑视、嘲讽或嘲笑。

“她（杨美盈）的指控主要是为了取得廉价宣传，通过煽情，对我个人进行政治与人身迫害。”

时任灵北区国会议员周美芬严正声明，她不曾是县土地委员会的委员，不曾是州行政议会成员，不曾在任何时候参与任何决定，也没有权利批准任何雪州政府管辖的土地。

“我从未否认，我知道马华雪州申请土地。土地不是我申请，也不是我处理，在土地交易我也没有权利，所以我不知道真正的交易。”

“只要雪州马华在合情合理情况下申请便没问题，且马华是为公众服务。”

她补充，基于她不是申请人或是处理有关申请，为了对马华雪州公平，她不愿在不清楚情况下，发表任何导致的误会言论。

另外，她表示，潘俭伟作为2届国会议员，竟然不了解州行政事务基本操作事实和国会议员的角色，让她感到惊讶和可笑，并奉劝潘俭伟学习本身的角色，毕竟这是人民代议士必须拥有基本的常识。

“所有土地事务隶属于州政府的管辖权和权限，国会议员从来不是县土地委员会的成员。国会议员每个月能出席的是县发展会议（mesyuarat pembangunan daerah），会议是提供平台让国会和州议员就地方性和中央政府有关的一些课题，以及中央政府在地方上发展工程进行了解监督和跟进，与土地完全无关。”

潘俭伟杨美盈：周美芬可以提告

继周美芬召开记者会表示预计今日发出律师信给杨美盈之后，潘俭伟与杨美盈立刻联名发出声明，强调两人没有诽谤，也没有删除相关视频的理由。

他们也在文告中表示，周美芬有提控他们俩或其中一人的自由，不过，他们坚决否认诽谤，并且不会删除有关视频。

潘俭伟与杨美盈也给予周美芬建议，若她真的在意自己的政治形象受损，并且欲赢得民心，那她应宣布把全国州政府割让给马华的土地，归还给相关州政府，否则将付于土地市价。

杨美盈上传视频 揭雪马华低价购地

杨美盈在本月14日在社交媒体上传一段视频揭露，千百家靠河约1亩地段在2007年时被雪州马华以每方尺1令吉低价收购，即逾5万令吉购买相关地段，若是以市价相比，该地段应值得1800万令吉。

她说，该地在周美芬担任国会议员的时期，是用来种植龙珠果，但却就变成马华的地段。

“之前对周美芬的印象是，虽然是马华，但可能算是名声比较好的一位，结果发现周美芬担任国会议员时，竟然把种龙珠果的地变成马华的地。”

杨美盈指出，雪州马华在今年年初向地方政府申请修改地方蓝图，将作为水库用途的地转换成商业地时，才揭发此事。

她希望，雪州马华和周美芬给予交代，若他们有良心，应把这块地归还人民，或以市价购买土地，并希望马华有良心自责。