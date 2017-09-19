马袖强驳斥夕阳工业说法 橡胶业前途一片光明 国内新闻

（莎阿南19日讯）种植及原产业部长拿督斯里马袖强驳斥橡胶业为夕阳工业的说法，并指倘若再加上高科技工艺的运用，其前途一片光明。

他披露，单单在今年1月至7月份，我国橡胶与橡胶加工产品的出口，即达到了庞大的191亿1200万令吉，这个数据足以证明橡胶业对我国的重要性。

他续称，倘若再加上大学研究所与橡胶相关工业的合作，利用高科技工艺研发新产品，并将之商业化，橡胶更是拥有大好的前途。他举例称，如在市场上已有的橡胶轴承，即可以为建筑物防范地震的震动。

马袖强是于今日出席Doshin塑料产品公司与玛拉工艺大学签署谅解备忘录后，向媒体如是指出。

他说，我国今年首7个月的橡胶与橡胶加工产品的出口比去年同时期增长38.5％，而这并非因为令吉的疲弱所造成，实际上，在这期间令吉还回稳，因此更加证明橡胶的市场正在膨涨。

“大马是世界制造与生产橡胶产品的佼佼者之一，天然橡胶可是现进土木工程不可或缺的原料，它可以缓冲结构底板所制造出来的噪音。”

“橡胶的地震轴承有助于建筑物抵挡地震的破坏，槟城第二大桥即使用了多达2000个地震轴承，我国的企业甚至走出国内，为外国的相关建筑物装上地震轴承。”

今日的谅解备忘录签署，也是促进Doshin塑料产品公司与玛拉工艺大学之间的合作，以便在地震轴承进行进一步的研发，一旦研发有所成果，甚至可以为近期渐受到地震压力的沙巴州建筑物，装上可抵挡地震震度的轴承。

马袖强乐见类似的合作，并认为大学与工业的合作和不断研发，包括使用高科技工艺，有助于橡胶业的不断发展，使我国在橡胶业发展方面，傲视全球。

另一方面，马氏也披露，政府将通过大马橡胶出口促进理事会（MREPC）成立一个300万的基金，以推动橡胶的研发工作。这个基金会将在9月26日推介。