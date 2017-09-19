蓝眼有望征地不佬国席 新山及巴西古当尚在商议 国内新闻

（新山19日讯）人民公正党柔州主席哈山卡林说，根据目前希望联盟内部讨论结果，公正党可望继续上阵地不佬国席，至于新山和巴西古当这两个国席尚在讨论中。

他说，最后的议席分配结果还有待希联来宣布。他相信，若无意外，希联的国州议席分配讨论将于本月底结束，料10月份将会陆续介绍下届大选上阵的新人。柔州希盟理事会也会随着展开会议讨论。

民主行动党国会领袖兼振林山国会议员林吉祥于上月29日（周二）巡视选区时向记者表示，该党有意愿在上述三个国席中上阵其中一个议席。对此，哈山卡林今早在该党柔州总部举行的烈火莫熄月饼推介记者会上，特别作出回应。出席者包括该党柔州署理主席潘伟斯、副主席罗尼慕鲁根、地不佬区部主席锺少云及党员邓文汉。

哈山卡林指出，虽然在上届大选公正党地不佬国会议席候选人锺少云挑战国阵失败，但这几年依然以该党地不佬区部主席和国会选区协调员身份持续为民服务的表现，令他深感满意。

他说，锺少云在上届大选仅输不到2%的选票，让马华候选人邱思祥以1767张多数票获胜，因此相信该党有信心夺下地不佬国席。

他强调，希联各成员党派出的候选人都必须获得其他成员党的认同，才能代表上阵，在各成员党的协助下赢取选票。

他透露，该党将于10月7日举行备战大选推介仪式，届时会有公布一些大选策略及候选人选。

潘伟斯说，柔州公正党在第十三届大选共上阵12个国会议席和12个州议席，最后赢得峇株巴辖国席和武吉巴都州席。该党也希望在下届大选捍卫国州席。

另外，他希望民众可以支持购买烈火莫熄月饼，让该党筹募些许经费进行政治改革。

烈火莫熄月饼每盒22令吉，一盒里共有两个月饼，分别是莲蓉和红豆的口味，柔州民众即日起可致电014-3174783订购。