【武吉士南卯双溪姆拉河港口发现疑清朝大粥锅】陶瓷厂东主：非来自国外 “大盆是莲花盆”

（怡保19日讯）“清朝大粥锅”，还是“莲花盆”？

双溪大年1名现年74岁的詹青山日前与当地上社会闻人张木辉召来媒体，与民众分享了在武吉士南卯双溪姆拉河港口发现1个疑是1812年中国清朝时代大粥锅，并希望有意鉴定大粥锅者与詹青山联系。

新闻刊登后，一名来自怡保的陶瓷厂东主，即顺成陶瓷公司东主钟木文（55岁）向报馆称，该大盆是莲花盆。

锺木文今天接受本报电话访问时指出，其陶瓷厂曾经生产一个外型一样的莲花盆，以他从事这行业的经验所得，该盆是机械倒模后，再人手加工制造而成。

他说，从大盆的材料可见，盆内有“过油”，盆外却没有的这种做法只有在90年代后，而且仅是本地制造的大盆才有，因此可以辨别出，该大盆并非来自国外。

他也说，莲花盆是90年代尾的产品，因为近2000年，差不多每家每户都喜欢种植莲花，因此兴起这种大盆，而霹雳州拥有最好，无须加用“洗泥”的泥土，是当年率先生产莲花盆。

陈女士：数十年前 卖过类似莲花盆

与此同时，本报记者也走访了怡保江沙路陶艺老店，东主们异口同声地说，曾在数十年前卖过相似设计的莲花盆。

当中，陶利有限公司负责人陈女士受访时说，约是20多年前，她的店内也卖过相似的莲花盆，当年售价大概是每个百多令吉，价格视尺寸而定。

她仔细翻看报章上刊登的“大粥锅”照片后表示，该大盆是半人工和半机械倒模生产而成。

据她所知，当时怡保很多陶窑都有制造这种莲花盆，但是每个陶窑生产的款色各异，人手加工的修饰不一样，惟这款“花边”莲花盆则不记得是哪一个陶窑生产。

经过一番走访后，詹青山目前拥有的到底是“清朝大粥锅”还是“莲花盆”，则有待真正的陶瓷专家亲自前往鉴定才能知悉。