【夺命无情火命案】警方需与总检察署商讨 是否提控疑犯父母 国内新闻

（吉隆坡19日讯）夺命无情火命案；全国总警长丹斯里弗兹表示，警方需要与总检察署商讨，以决定是否将涉案少年疑犯的父母提控上庭。

他说，7名涉案少年疑犯的命运，将在调查报告出炉后才知道。

他说，这取决于调查结果，警方等待相关部门的报告，如化验局、消防及拯救局，以及数个即将完成的报告。

他周二在首相署出席由副首相拿督斯里阿末扎希主持的宗教学校特别事务队最高理事会议时，受询7名11至18岁少年疑犯于周五延长拘留期满后的情况后，这样回应。

询及少年疑犯的父母，是否会因疏于管道以致发生这宗悲剧，而被提控时，弗兹拒绝回应。

他说：“我们需要与总检察署商讨，警方目前在准备所有的调查报告。”

他补充，警方要从各角度调查案件，目前关注的是要完成调查报告。

在较早时与副首相的记者会时，弗兹说，警方经常监督宗教学校的课外活动，确保没有出现偏离伊斯兰教主义或是极端主义的情况。

“我们不要看到宗教学校成为‘伊斯兰国’恐怖组织与什叶派的中心，我们已监督甚久，迄今没有发现任何问题。”