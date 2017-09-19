林冠英：“政治敏感”拒发啤酒节执照 隆市厅打开危险先例 北马新闻

（槟城19日讯）槟州首席部长林冠英说，吉隆坡市政厅以“政治敏感”为由拒绝发出“2017年绝佳啤酒节”（Better Beer Festival）活动执照，不仅不符合法律效应，而且打开“危险”先例，未来不知道会影响到哪一类的活动？

林冠英于周二召开记者会时说，隆市长以“政治敏感”4字来拒绝活动是不符合法律原则。“在法律上，都是以技术及安全为理由来拒绝一项活动，而‘政治敏感’并没有说服力，而且非常主观，这是不能够接受的理由。”

他提及，上述活动已主办了4年，而且没有发生不愉快事情，第5年才以“下雨、敏感及没有必要”来拒绝发出活动执照，是非常荒唐及离谱的，若主办当局用法律挑战当局是有胜数的。

他认为，这开了不好的先例，未来或会扩大范围，甚至影响酒吧执照，说不定有一天，在庆赞普度庆典时，也不允许喝酒、吃猪肉。“这样的决定根本就是侵犯宪法的基本权益，因为非穆斯林会认为本身的生活方式受到约束及影响，因此隆市长及国阵应该交代清楚，到底发生什么事？”

他强调，若这样事情发生在吉兰丹见怪不怪，但现在发生在吉隆坡是很难理解的，毕竟非穆斯林及穆斯林人数比例同等，为何要约束及封锁非穆斯林的基本权益？他以本身为例，当年26岁遭扣留时，是以“威胁国家安全”为由，这在法律上是不成立的。“26岁到底如何威胁国家安全，我也不知道，说起来57岁的威胁应该比较大。”

移交2万充槟华堂活动金

槟州政府移交2万令吉作为槟州华堂活动基金，仪式上由林冠英移交，并由槟华堂财政黄长和接领，主席拿督许廷炎及等人陪同见证。

林冠英说，州政府于上周宣布拨款2万令吉予华堂作为活动基金，现在成功在一周内兑现。许廷炎表示感谢州政府的支持，让华堂才能继续主办更多活动。出席移交仪式者，包括副总务郑汉荣、经贸组主任郑文胜、文教组主任陈森才、图书馆主任郑碧莲、文学组主任朵拉及代表陈焕仪。

无法进入华小 遗憾当局未给答复

林冠英再度针对无法进入双溪里武华小事件表示遗憾，而且当局至今还未给予答复。

此外，许廷炎表示，由民选的首长无法进入华小是不可理喻的，因为我国是法治国家，每个部长、议员及政府官员都应获得尊重，更何况这是违宪做法。他也针对吉隆坡市政厅拒发出“2017年绝佳啤酒节”执照感到惊讶，因为此举一样是违宪精神，毕竟我国是世俗国家，所以当政者应该做出完整解释。