【行动党访本报送月饼】4党意愿已了解 槟希联将进行议席谈判 北马新闻

（槟城19日讯）槟希联已在8月尾开会，了解各政党意愿，之后再进行州级议席谈判。

行动党槟州主席曹观友于周二上午率领槟行动党槟州领导层和国、州、市议员，到《光华日报》总社赠送乌巴月饼后向记者透露，槟希联已在上个月进行首次会议，4党已了解各自的政治意愿，特别是新加入的土著团结党。

他说，一般上，议席谈判是交给中央最高理事会决定，但如果州级能将问题解决，就无需把问题带上中央最高理事会。他解释，上个月的会议主要是了解彼此的意愿，同时他称土团党的加入，就形同希联的新动力。他也打趣表示，此行到本报要作出“重大宣布”，即要在下届大选看到真正的改变。

另一方面，大选在即，曹观友说，如果希联还是没办法取下国阵，那就无法想象这个国家未来会发生什么事。他说，国阵现在已不再睡觉也没在休息，他们现在已积极的工作，确保不会被希联打败。他强调，行动党已进入备战状态，迎接大选随时到来的可能性。他也透露，行动党已着手处理委派候选人事宜。

与曹观友同行的还包括署理主席佳日星、妇女组主席林秀琴、青年团团长胡佑强、行动党组织秘书黄汉伟、宣传秘书黄伟益、州委沈志强、吴俊强、日落洞国会议员黄泉安、光大州议员郑来兴、行动党媒体顾问林芮光等。

喜迎他们到来的是本报总编辑郑彩凤、副总编辑兼代采访主任林松荣、副采访主任颜健品及叶晓崧。随后曹观友等人在郑彩凤带领下，与编采部职员问好。