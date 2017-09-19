【博通公司全球配件货仓开幕礼】槟博通分销仓库投入运作 贸长：出口额料达650亿

（大山脚19日讯）贸工部长拿督慕斯达法指出，随着博通有限公司（Broadcom Limited）分销仓库全面投入运作后，预计未来可达到600亿至650亿令吉的出口额，占大马总出口额的8%，届时该公司将成为大马电子电器领域最大出口商。

目前，我国最大出口商为威腾电子公司，出口额达200亿令吉。慕斯达法指出，位于槟城的博通全球分销仓库，也是大马第一个私人仓库，是该公司储存分销至美国、台湾、韩国、泰国以及本地的电子半导体零件地点。

他透露，该公司30%配件是从美国进口，之后再分销至世界各地，其中美国占30%，这将大力推动大马物流及电子电器领域的发展。慕斯达法今早与槟州首席部长林冠英在峇都加湾，为该公司主持全球配件货仓开幕礼后，在记者会上这么表示。

目前，大马是世界第7大电子产品出口国，2016年总出口额为287亿令吉；在过去3年来，有关领域出口额也有上升趋势，在2016年总出口额中占36.6%，制造业则是44.6%。截至今年首7个月，电子电器领域出口额已达21.7%。

林冠英：槟拥完备货柜分配网络

林冠英在致词时表示，槟州拥有发展完备的货柜分配网络，包括槟州国际机场航空运输部及海上运输港口的海运部，占尽地理优势。峇都加湾也与各个主要高速公路如南北大道接轨，可进行陆路交通运输。

“槟州在2017年第一季度的出口额高达529亿令吉，相对于2016年同季度的435亿令吉，增长了22%。槟州出口额占全国年出口额23.5%。能够在出口国际市场上取得这样的成就，有赖于槟城的分配、物流及库房设备。”

林冠英认为，博通全球分销仓库将会刺激槟城及马来西亚北部的供应链，将为槟城制造逾300个额外的工作机会，本土的船运及交通活动也会增加。

博通有限公司国际营运高级副总裁兼大马常务董事黄文财则希望，中央政府在财政预算案中带来好消息，给予投资者利好优惠或奖掖等。他提及，随着新货仓建成，该公司可从槟城分销逾90%产品至世界各地。

出席者尚有该公司董事陈炳伦（全球物流/贸易合规）、大马投资发展局（MIDA）副首席执行员拿督彭继通及投资槟城机构首席执行员吕丽莲等。