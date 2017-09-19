陈诠峰：水灾时推卸责任 林冠英应封“卸膊王”

（北海19日讯）槟马华组织秘书兼峇眼区会秘书陈诠峰博士嘲讽槟首长林冠英，在槟州大水灾期间推卸责任的功夫了得，应被封为“卸膊王”！

他是在周二上午，于马华峇眼区会会所召开记者会，发表以上谈话，并列出在此次水灾事件中林冠英的“经典语录”。

他说，槟州的大水灾给人民带来惨重损失，甚至夺走坠沟女骑士一命，然林冠英却指其死于交通意外，并非死于水灾。而对于发生的众多土崩事宜，林冠英却指因没有影响交通就不属于真正的土崩，言论极其荒谬。

他指林冠英刻意把矛头指向媒体，埋怨媒体只把焦点放在槟州而忽略他州水灾，同时也拿吉兰丹州5至6天水灾消退时间作文章，嘲讽林冠英是否连水灾都要“比烂”？

他提醒林冠英，曾说过只要让反对党执政一届就会解决彭亨水灾问题，但如今槟州水灾比过去40年还严重，林冠英是否承认槟州政府更腐败？抑或槟州政府根本就没能力治水？

他强调，近年来发生的水灾都是黄泥水，可见过度开发是水灾的主因，希望州政府别再纵容发展商，而槟州政府应在发生水灾和土崩时间后，第一时间向槟州人民鞠躬道歉及火速进行治水计划，而不是想尽办法推卸责任。

记者会上，出席者也包括该区会署理主席林海顺、财政沈耀权及委员许智勇。