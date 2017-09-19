中央拨1.5亿充槟榔河治水计划 佳日星：只拿到100万

报道：李秋缘

（槟城19日讯）中央政府拨出的1亿5000万令吉槟榔河治水计划拨款，州政府已领到首个100万令吉，不过只能用为进行治水计划设计图的费用，实际工程还无法展开。槟州行政议员兼柑仔园区州议员佳日星说，“我要看到工程能在今年内动工。”

刚刚过的915槟州大水灾，让全民苦恼，尤其是水灾黑区比南利周围的地区，水深约半身高，很多居民的家具、电器等，都泡在水中而损坏。基于比南利位于槟榔河流域临近，而且地势也比较低，所以每逢大雨就无法幸免遭遇水灾。

中央政府在去年财政预算案时，曾宣布拨款1亿5000万令吉作为槟榔河治水计划，不过佳日星接受《光华日报》访问时透露，至今只批准100万令吉，但只能作为治水计划设计图费用，还未进行工程。他强调，虽然已获得1亿5000万令吉拨款，但至今只获100万令吉，工程根本无法进行。他说，为一劳永逸解决居民遭水灾威胁，只有赶快进行槟榔河治水计划，才能避免逢雨必淹情况。

较早前，槟州治水工程委员会主席曹观友曾提及，槟榔河治水计划1亿5000万令吉中央政府拨款已获批准，工程料在年杪动工。有关工程包括在双溪槟榔河口建立水闸、提高两道桥以及挖深河床。

在计划中需提高的两道桥，分别是位于百大年路以及霹雳路的桥，一旦这两座桥提高后，船只就可经过，而且在有水闸门后，河流水位就会提高，未来或许能成旅游景点，如马六甲河。

黄泉安：解决水患 每年都会申请拨款

历经3次大马发展计划，槟榔河治水计划仍无法完成，日落洞区国会议员黄泉安说，每年财政预算案时都会提出申请，这次也不言弃！

他说，整个槟榔河治水计划可以追溯到1999年，当时已完成槟榔河河口加宽计划，即现加巴星道的河口，而接下来在第9大马计划也宣布150万令吉，但不曾动工。“直到2011年的第10大马计划，中央政府再宣布会协助搬迁槟榔河流域两旁的非法居民，但是一样没有完成。”

他说，最后是由州政府拨款400万令吉完成非法居民搬迁，涉及223人，150个单位。直到2016年，中央政府再宣布拨款1亿5000万令吉作为槟榔河治水计划，而这次更是扩大范围来处理，但是宣布1年后，周围居民仍饱受水灾威胁。

询及是否会在即将公布的财政预算案中再度提出申请，黄泉安说，其实在每年财政预算案公布之前，都做出申请，每次都希望能获得更多拨款来解决水患的问题。他说，这次水灾最严重的灾区就是柑仔园，清洁工挖出85吨废物，其中30吨来自柑仔园选区内。