证明因受灾无法上班 可向警申请请假公函 北马新闻

报道：傅政瀚

（槟城19日讯）许多灾民曾因天灾或其他灾祸如火灾无法上班，担心因此遭公司处分，而其实警局向来可让灾民申请灾祸特别事故的请假公函，以向公司请假。

槟州上周五发生严重水灾，导致许多灾民因家里淹水或交通瘫痪而无法上班，担心因此遭到公司处分。随后不久，有网民在网上流传，警方向灾民发出请假公函，证实该灾民因受灾而无法上班，引起网民议论。

据槟州警方发言人受询时证实，大马警方的确有提供灾民请假公函的服务，让灾民可向公司证实受天灾影响，无法上班。她表示，此服务其实存在已久，并非最近才增设。

她指，只要是遇到严重天灾如水灾、风灾、土崩等，或是部分人祸如火灾，导致灾民无法上班时，受波及的灾民便可到住家附近的警局，向警方申请公函，以证明自己因受灾而无法上班。经警员确认情况无误后，便会由该警局局长批文通过。

但她也强调，这种公函只会发给受严重灾害影响的灾民，若只是一般下大雨导致积水，因交通受阻迟到的则不受理。她也表示，就算是邻居发生火灾，若自身住家没有受到波及，警方也不会发出有关公函。