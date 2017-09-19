物流股涨势持续 大马电子商务可望 经济新闻

（吉隆坡19日讯）大马电子商务发展蓬勃，包裹运送量不断增长，推动着物流股项的涨势，有望持续录得双位数增长。

尽管物流行业前景看好，投资者都指望看到回酬。市场分析员皆认为，估值上涨必须由盈利增长来证明。

丰隆投资银行研究分析员Lim Sin Kiat对《The Edge》财经周刊表示：“现阶段入手物流股项的风险很大，因为物流股项的股价大幅上涨。目前，必须先看到盈利，因为投资者需要证据证明物流公司的盈利增长是可持续的。”

物流相关公司的股价今年大幅上涨，包括大马邮政有限公司（POS,4634,贸易服务组)，今年迄今大增45%、吉运速递有限公司（GDEX,0078,贸易服务组)（劲扬51.2%）、泛亚船务机构有限公司（TASCO,2429,贸易服务组)（飙涨59.9%），以及世纪通运控股有限公司（CENTURY,7117,贸易服务组）（涨31.8%）。

艾芬黄氏投资银行研究的最新报告也强调，运输与物流领域的业绩表现一直低于预期，并预计今年下半年该领域将保持“中和”表现。

作为本地包裹运送领域市场领导者的大马邮政，获得肯纳格投资银行研究分析员Steven Chan给予的“低于大市”评级。

Chan表示，鉴于大马邮政的估值极高，肯纳格投行研究仍重申大马邮政“低于大市”的评级。

彭博社数据显示，大马邮政的12个月目标价为5.06令吉，该股今日早盘报5.40令吉。同样的，吉运速递的12个月目标价为55仙，今早以0.635仙作收。

一名基金经理表示，由于电子商务领域蓬勃发展，从而引发投资者的强劲购兴，物流业者的股价正迅速增长。

然而，随着该领域的竞争愈发激烈，投资者开始关注盈利增长能否持续的问题。

“买盘支撑导致物流股项反弹，尤其是那些涉及包裹运送业务的股项。我认为，投资者如今正观望这些数据，若不符合预期，应该会看到一些卖空。”末季将迎强劲增长

兴业研究分析员Michelle Foong认为，2017年的网络零售销售将进一步增长，继续提振今年余下时间的包裹运送量增长。“此外，鉴于11月的双11节和12月的节庆，物流业者今年末季将迎来强劲的季节性增长。”

有鉴于此，在贸易前景改善和大马的电子商务领域加速增长的带动下，她预计，被列入该机构研究范围的物流公司的两年盈利复合年增长率（CAGR）约25%。

兴业研究的首选物流股项为大马邮政，目标价为6.30令吉，为该机构所研究的物流业者之中目标价最高的公司。

“这是因为大马邮政在国内包装运送领域的市场领导地位，我们期望该集团可利用更广泛的传统邮件业务来进行快递服务。”

至于吉运速递，Foong给予该股“卖出”评级，并强调其目前的估值为本益比的103倍，远超过基本面。尽管如此，她认为，该公司经营有方，过往的盈利增长强稳，也获得策略伙伴和投资者的支持。

新兴包裹运送公司世纪通运旨在5年内成为全球五大物流公司，而该集团的大股东为CJ Korea Express Corp。

随着韩国最大的物流供应商CJ Korea Express入驻世纪通运，相信将有助后者打入电子商务和包裹运送领域。

根据艾芬黄氏投行研究分析员Koh Sin Yee，世纪通运将在明年添购50辆卡车，并计划聘请第三方代理，来负责大马较小市镇的包裹运送服务。

“尽管世纪通运是最后一里运送服务的新来者，但凭借着CJ Korea的专业和技术将确保包裹运送业务顺利运行。”

Koh给予世纪通运1.70令吉的目标价，若按照上周五的闭市价1.15令吉，涨幅达47.8%。彭博社数据显示，分析员的平均12个月目标价为1.51令吉，潜在回酬为31.3%。