美联储开会前夕 道指标普均创新高 经济新闻

（纽约19日电）周一美国股市在金融股带领下攀高，道指与标普500指数再创历史新高，因朝鲜政治局势担忧缓和。投资者等待周二开始的美联储9月会议。

道琼斯工业指数闭市涨63.01点或0.28%，报22331.35点；标准普尔500指数闭市升3.64点或0.15%，报2503.87点；纳斯达克综合指数起6.17点或0.10%，报6454.64点。

周一闭市，道指最高攀升至22355.62点，标普500指数最高上涨至2508.32点，以及纳指最高叩至6477.77点，均创历来新高纪录。

道指连续第四日刷新历史最高闭市纪录，连续第六日攀升。与此同时，标普500指数在2017年第34次创造历史最高闭市纪录。

道指上周总计上涨2.16%，为2016年底以来的最大单周涨幅。标普500指数上周总起1.58%，为2017年以来最大单周涨幅。

美联储将从本周二开始召开为期两天的货币政策会议。大多数市场人士预计美联储本月不会加息，但可能宣布削减其4兆5000亿美元资产负债表的计划。根据芝加哥商业交易所的美联储观察工具，市场预测美联储在12月加息的可能性为52.9%。

美联储主席耶伦将在会议结束后主持召开新闻发布会。

欧洲股市上涨

周一欧洲股市闭市上涨，因美朝两国之间的地缘政治紧张关系的有所缓和，但航空运营商瑞安控股公司的股价表现比大市逊色，因该公司取消了数以百计的航班。

泛欧斯托克600指数上涨0.3%，闭市报381.95点，在欧洲各国股市中，德国的DAX 30指数闭市时的涨幅缩减，因受到德国央行报告的影响，该行在周一发布的9月份报告中指出，第三季度中德国的经济增长可能已经失去了一部分动能。这项德国基准指数上涨49.69点或0.3%，闭市报12568.50点。

法国股市的CAC 40指数起20.14.点或0.39%，闭市报5234.05点；英国股市的富时100指数闭市升42.78点或0.59%，报7258.25点。