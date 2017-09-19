令吉走弱至4.1900兑1美元

（吉隆坡19日讯）今日令吉美元汇价趋软，但兑美元以外的主要货币却大多走强。

令吉兑美元汇价闭市报4.1900/1930，较昨日之4.1870/1900贬值。开市时，令吉兑美元报4.1880/1920。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1098/1132趋稳至3.1053/1087、兑每百日圆由3.7619/7656走强至3.7535/ 7565、兑英镑由5.6717 /6775升值至5.6540/6597，以及兑欧元由5.0035/0087趋软至5.0217/0257。

美股迭创新高，以及朝鲜政治局势担忧缓和，促使美元在美联储召开货会议前夕走强，是导致令吉兑美元趋软的原因。

市场关注的焦点是美联储即将召开的货币政策会议，此次为期两天的会议将于周二和周三召开。市场参与者大体上预测，美联储将在这次会议上不会上调联邦基金利率，但同时预期该行将推进其缩减资产负债表规模的计划，出售在金融危机期间累积起来的3兆7000亿美元美国国债和抵押贷款支持债券中的一部分。华尔街经济学家广泛预测，美联储将在会议结束后宣布，该行将从10月份的某个时候开始缩减资产负债表。

另外，中国外汇交易中心公布，9月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑人民币6.5530元，1欧元兑人民币7.8403元，100日圆兑人民币5.8822元，1港元兑人民币0.83838元，1英镑兑人民币8.8640元，1新加坡元兑人民币4.8678元及人民币1元兑0.63884令吉。