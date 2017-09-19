【黄金帝国】避险需求高涨 年杪金价料达1500美元 经济新闻

国际金价自7月触底反弹以来，不断勇攀高峰，涨至一年最高点。随着黄金价格持续上涨，投资者情绪也逐渐变热，黄金持仓量同时走高，预料今年杪金价有望冲上每安士1500美元的机会。

朝鲜最近发射一枚弹道导弹，飞越了日本上空。接着，朝鲜又宣布已经研发出氢弹的数小时后，就进行了至今为止最具威力的一次核测试，并宣称引爆了一枚可以被装载在洲际弹道导弹上的氢弹。此举代表朝鲜领袖金正恩对美国总统特朗普非比寻常的挑战，导致特朗普政府发出警告，即使是对美国及其盟国动用这种武器的威胁，也会“遭到大规模的军事回应。”

朝鲜和美国之间的局势持续紧张，给具有避险功能的黄金带来进一步支撑，军事观察家表示，朝鲜可能正在向西部海岸移动洲际弹道导弹，朝鲜半岛的地缘政治不确定性，导致避险买盘需求强劲。

国际金价升高，另一个原因是美元走弱，而且受到飓风哈维影响，美国申请失业救济人数创下自2012年以来最大增幅，而在未来，就业市场的形势还可能更为严峻。加上美国的经济数据让美联储在面临劳动力市场疲弱时，难以作出加息的决定。投资者担心美联储放缓加息计划，造成今年再加息一次的概率已经跌至30%。美联储暂缓加息利空美元，但是对黄金而言是利好消息。

最近美洲天灾接二连三，强烈飓风哈维重创休士顿，并蹂躏加勒比海后抵达佛州，墨西哥沿海地区也发生8.2级地震，震源深度33公里。受此消息影响，避险资产纷纷走高，实物黄金涨幅扩大，一度突破每安士1350美元。

此外，欧洲央行货币政策会议之后，决定维持主要再融资利率于0%水平不变。欧央行行长德拉基暗示，可能会在今年10月缩减欧央行资产购买计划。市场避险情绪顿时升高，黄金买盘获得提振。根据观察，黄金矿业股票指数也出现看涨的趋势。

除了朝鲜地缘政治紧张局势，中印边境对峙也受到广泛关注。中国和印度的紧张对峙，使这两个亚洲巨邻之间的矛盾不断加剧。从局势上看，这是两国近几十年来最严重的边境对峙。中国和印度一直以来都是实物黄金需求十分强劲的国家，而印度在这方面更是超过中国，黄金是印度人日常生活中不可或缺的一部分，所以如果中印边境对峙引发两国的恐慌情绪升温，作为避险资产的实物黄金必然出现强劲的扫购浪潮，尤其是印度。加上每年8月和9月都是印度黄金需求的高峰期，可以说这个情况增强了印度对黄金的需求量，亦将推高国际黄金价格。

回顾马来西亚，我国今年次季经济增速达到5.8%，创下了两年多来新高。加之政府控制赤字能力增强，投资前景展望转好。大马经济快速反弹的原因，主要是内需走强及出口增加。建筑、制造、服务等多个行业增速均显著提高，经济稳定对国家带来良好效应，如令吉兑换率。

基于我国经济表现亮丽，最近投资者涌入增持，令吉兑美元汇率再创新高点。国家银行前任副总裁丹斯里林西彦博士更强调，令吉目前的合理水平应是低于3.50。

在大马经济逐渐好转之际，国内投资者和消费人不妨把部分财产配置为行情看好的实物黄金，促使该资产进一步增值。购买实物黄金也同时是居安思危之举，因为在经济发生动荡时，实物黄金也能发挥财富保值的作用。