求助财务咨询公司 商人坠“未借先还”骗局 国内新闻

（吉隆坡19日讯）36岁五金供应商苦于无法获得银行贷款，被迫向财务咨询公司求助申请贷款，没想到却坠入“未借先还”骗局，遭骗走自己向阿窿借来的1万6000令吉。

这名陈姓事主是在3家银行和信贷公司，因自己信贷信用度而拒绝发出贷款后，于8月30日起在脸书上寻找财务咨询公司，以期能通过该管道获得贷款。

其中3家“财务咨询公司”在9月初先后发送简讯给事主，并开始解释申请贷款的程序。

事主不疑有诈，便分别透过3家公司申请5万、6万2000和1万令吉的贷款。

不过，这3家公司以保险费、印花税等手续费为由，要求事主预先支付不同数额的款项，以便在接下去能顺利得到银行贷款。

公司代表曾在事主支付费用前，致电解释手续费的详情，所以事主不疑有诈，在短短半个月内，分别向3家公司支付8600、2780与5000令吉的手续费。

不过，基于当时身上并无足够款项，事主转向4组阿窿借贷2万令吉支付相关手续费。

其中一名阿窿发现，陈先生似乎坠入骗局时，一度劝告后者，但为时已晚。

马华公共投诉与服务局主任拿督张天赐于周二陪同事主召开记者会时，呼吁公众须小心类似的欺骗手法，若面临财务困难，应直接向相关单位求助。

他也庆幸事主及时向他求助，并阻止第二家诈骗公司再度指示事主汇入4900令吉款项的要求。

出席记者会的还有马华公共服务及投诉部法律顾问梁柏耀。