习近平特朗普通电话 同意向朝鲜施最大压力 国际新闻

（北京19日综合电）中国国家主席习近平周一与美国总统特朗普通电话，商讨半岛局势及特朗普年内访华事宜。白宫表示，两人同意向朝鲜施以最大压力。

白宫在两人通话后发表声明，透露两人讨论“朝鲜持续对国际社会的违抗以及其令东北亚局势不稳的行动”，声明指两人“承诺向朝鲜施以最大压力，透过严厉执行联合国安理会决议案”。

习近平与特朗普在一周内，再次就朝鲜核问题、双边关系及访华等交换意见。中方声明特朗普期待即将访华，相信有助推动中美关系向前发展。习近平强调，双方要加强高层及各级别交往，中方亦重视特朗普访华，并拓展两国各领域合作。习近平亦慰问美国风灾灾民，特朗普对此表示感谢。

中俄外长谈半岛危机 王毅：须打破恶性循环

朝鲜近月连番试射弹道导弹，令朝鲜半岛局势更形紧张。赴美国纽约出席联合国大会的中国外长王毅，当地时间周一会见俄罗斯外长拉夫罗夫，就当前朝鲜半岛局势交换看法。王毅表示，朝鲜半岛核问题必须通过和平方式解决；并强调目前愈陷愈深的恶性循环必须打破。

王毅表示，中国将继续严格执行安理会决议，承担应尽的国际义务。同时其他当事方也应负起应有的责任，发挥自身的作用；此外，恢复对话和谈同样是执行安理会决议的必要步骤。中俄在半岛核问题上提出的路线图现实可行，双方应共同争取国际社会的更多理解支持。

朝鲜外交部回应制裁 誓言加快核计划

面对新一轮的联合国制裁，朝鲜外交部强调，制裁只会加速平壤政府发展核武。

朝中社引述外交部指出，美国及其盟友持续归咎朝鲜的核发展为对世界的威胁是“一派胡言”，声称美国对朝鲜的制裁已达致“凶恶”的阶段，是最为“违反人权的手段”。

联合国安理会于上周决定，就平壤政府的连串发射导弹挑衅行为，对朝鲜落实新一轮的经济制裁，禁止出口纺织品至朝鲜，限制石油供应，以及冻结向朝鲜工人发出工作签证。

爱国者导弹部署北海道函馆 防范朝鲜导弹

朝鲜近数星期两度试射远程弹道导弹飞越日本北海道上空，日本政府将于周二在北海道函馆市部署爱国者3型（PAC3）防空导弹，以防范朝鲜导弹威胁及在必要时作出拦截。

日本传媒引述政府消息称，爱国者3型导弹系统将在周二早上，从八云町的航空自卫队八云分屯基地运出，同日日间会运抵陆上自卫队函馆驻屯地，组装起雷达和发射机等，之后便会投入运作。

西班牙逐朝鲜大使 限月底前离境

西班牙周二下令朝鲜大使在9月30日前离境，以抗议平壤当局核试。西班牙批评朝鲜核试“严重威胁和平”。

法新社报导，西班牙外交部在其英文推特宣布：“今日，朝鲜朝鲜民主主义人民共和国（驻西班牙大使被列为不受欢迎人物。”西班牙外交部另在其西语推特帐号表示，限朝鲜大使在月底前离开西班牙。