纽约5残疾者疑为赚快钱 狂告小商户索偿 国际新闻

（华盛顿19日综合电）美国纽约市近日有五名残疾人士，共向各类型的小商户提出400项诉讼，声称他们的残障权益受损，要求支付几万至几十万美元不等的赔偿。

被起诉的企业中，很多是由夫妻联手经营的小商店，罪名包括未有向伤残人士提供无障碍斜坡、专供伤残人士使用的厕所、未有为视障者提供可帮助阅读的软件等。69岁残障老翁丰塔纳对布鲁克林公园坡地区的商户提出了13项诉讼，指称他在这些店铺进食时权益受损，但他却是住在皇后区。

此外，双脚已截肢的37岁男子赫希，由2010年开始共提出195宗诉讼，指称商户没有为残疾人提供轮椅或轮椅通道。轮椅使用者乔托亦提出70宗同类诉讼。还有两名盲人将维权运动推广到网上，指控网络公司未有向视障者提供帮助阅读的软件。大部份的被告采取息事宁人的态度，私下向投诉者付款了事，而被告就和他们的代表律师平分这些款项。

一位被告的辩护律师表示，上庭费有时高达10万美元（约42万令吉），而和解费则可低至2万美元，为甚么不和解了事？虽然面对责难，但是“全国残疾维权网络”负责人表示，私人诉讼是促使城市成为对残疾者更友好社会的最佳方法，不应受到指摘。#